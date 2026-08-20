A Federação Egípcia de Futebol anunciou nesta quinta-feira as novas alterações nas regras que serão aplicadas no Campeonato Egípcio a partir da temporada 2026-2027, que começa nesta sexta-feira.

As alterações incluem uma série de regras relacionadas a substituições e lesões, a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), além da contagem regressiva para a execução de alguns chutes e arremessos laterais, somando-se a isso o protocolo do capitão e a saída dos jogadores do campo em protesto contra decisões do árbitro.

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As alterações ficaram assim:

Regra dos 10 segundos

O jogador substituído deve deixar o campo em até 10 segundos após a sinalização de que será feita uma substituição.

Se não o fizer, o substituto só poderá entrar na primeira paralisação depois de um minuto.

Saída do jogador lesionado do campo de jogo

O jogador que estiver sendo avaliado ou tratado dentro de campo, ou por causa de quem o jogo tenha sido paralisado devido a sua lesão, deve deixar o campo por um minuto após a retomada do jogo, e essa regra não é aplicada nos seguintes casos:

O jogador lesionado é o goleiro.

Choque entre jogadores do mesmo time.

Lesão grave na cabeça.

Jogador que sofreu a lesão por parte de um adversário que foi advertido ou expulso.

Marcação de um pênalti e o jogador lesionado é quem irá cobrá-lo.

O jogador deixa o campo voluntariamente, sem atrasar a retomada do jogo.

O VAR intervém nos seguintes casos:

Cartão vermelho incorreto decorrente de um segundo cartão amarelo claramente equivocado.

Aplicação de cartão vermelho ou amarelo a um jogador por engano, quando a infração foi cometida por outro jogador.

Escanteio marcado de forma equivocada, caso seja possível alterar a decisão imediatamente e sem atrasar a retomada do jogo.

Bola ao chão

A bola ao chão beneficia o time que teria feito a reposição caso o jogo tivesse continuado.

Lei 10/14

Tocar a bola duas vezes na execução do pênalti nas disputas por pênaltis.

A cobrança decorrente de um duplo toque não intencional é repetida caso o pênalti da disputa seja convertido.

É marcada uma falta indireta contra o time que cobrou, do local da infração, caso o pênalti não seja convertido.

É considerada uma cobrança perdida nas disputas por pênaltis caso não seja convertida.

Contagem regressiva de 5 segundos

Quando houver atraso intencional na execução do arremesso lateral ou do tiro de meta, que leve à demora na cobrança, o arremesso é passado ao time adversário ou é marcado um escanteio.

O árbitro faz a contagem regressiva de 5 segundos de forma clara e com a mão levantada.

O capitão

Aplicação do protocolo do capitão durante o jogo para melhorar o controle da partida.

Saída do campo em protesto contra decisão do árbitro

Se jogadores deixarem o campo de jogo em protesto contra uma decisão do árbitro, este deve punir com cartão vermelho qualquer jogador que deixe o campo em protesto contra sua decisão, ou qualquer dirigente do time que incite os jogadores a deixar o campo.

O time que causar o cancelamento da partida irá perder.

Acessórios

Os acessórios são permitidos se não forem perigosos e estiverem cobertos com segurança, sendo que o termo "joias" foi substituído por "acessórios".

Essas alterações se inserem nos preparativos da comissão de arbitragem da Federação Egípcia para a nova temporada, tendo os estágios de preparação dos árbitros apresentado as mais recentes alterações nas regras do futebol e a unificação da visão sobre os lances de arbitragem.

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