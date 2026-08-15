O brasileiro Malcom de Oliveira, ponta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, recebeu grandes elogios em meio aos rumores de saída que o cercam no período atual.

Malcom foi associado a uma saída do Al-Hilal rumo ao Al-Diriyah, mas o ponta brasileiro se recusou a admitir o assunto e explodiu diante dos meios de comunicação na última sexta-feira, após o confronto com o Al-Faisaly na primeira rodada da Roshn League.

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Sami Al-Jaber, ídolo do Al-Hilal, defendeu Malcom em declarações no programa "Nadina", ao dizer: "A postura de Malcom é natural, pois ele vive um momento difícil, já que seu futuro é incerto".

E acrescentou: "A saída de Malcom do Al-Hilal causaria uma grande perda para o clube, na minha opinião, pois ele é um bom jogador e tem soluções mesmo em seus piores momentos".

E concluiu: "Se Malcom for dispensado, a diretoria do Al-Hilal deve trazer uma contratação melhor do que ele, e não do mesmo nível. Se o jogador que chegar for do mesmo nível, então deve-se manter o ponta brasileiro, pois ele nos conhece e nós o conhecemos".