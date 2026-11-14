Do confronto ao acolhimento: Ali Maher envia mensagem oposta às declarações de Hossam Hassan

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Entre a linguagem do confronto e a abordagem do apaziguamento, Ali Maher escolheu traçar contornos diferentes para a relação entre a comissão técnica da seleção do Egito e os treinadores dos clubes, depois que suas primeiras declarações carregaram mensagens que vão além dos limites da ampla vitória sobre o Malawi, revelando uma nova filosofia no trato com os elementos do sistema futebolístico local.

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Embora tenha reforçado a necessidade de o Egito jogar com ferocidade ofensiva e defensiva, ele fez questão, ao mesmo tempo, de prestar uma homenagem aos técnicos do Campeonato Egípcio, em uma postura que parecia totalmente oposta às declarações anteriores de Hossam Hassan, que haviam gerado ampla polêmica sobre o nível da competição local.

A seleção do Egito iniciou sua caminhada sob o comando de Aly Maher com uma vitória expressiva sobre o Malawi, após encher suas redes com cinco gols sem resposta, na terceira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações 2027, no Estádio do Cairo, oferecendo uma impressão positiva em sua primeira aparição sob o comando do novo treinador, que parecia determinado a aproveitar a partida para mostrar rapidamente suas ideias táticas.

A vitória não foi apenas um resultado expressivo, mas trouxe indícios da direção que Aly Maher deseja consolidar dentro da seleção, pois ele afirmou que a torcida egípcia merece assistir a um futebol agradável, e que a seleção deve ser capaz de impor seu estilo diante dos adversários, longe de se contentar apenas em conquistar resultados sem apresentar uma atuação convincente.

O leão ofensivo: a filosofia de Aly Maher com o Egito

O treinador revelou os principais traços de sua filosofia, afirmando que seu objetivo é que a seleção ataque com ferocidade e defenda com a mesma intensidade, indicando que a equipe conseguiu aplicar essas ideias, especialmente durante o primeiro tempo, quando os jogadores se concentraram em definir o confronto cedo.

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E acrescentou que a seleção do Egito possui um grupo de jogadores com capacidades diferenciadas, o que a torna capaz de apresentar um futebol forte diante de qualquer adversário, comparando o Egito a um leão, em referência ao seu desejo de construir uma equipe que tenha personalidade, ousadia e capacidade de impor seu domínio, em vez de esperar a reação do adversário.

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A fala de Aly Maher não se limitou ao aspecto ofensivo, mas revelou alguns detalhes táticos nos quais se apoiou durante a partida, explicando que a entrada de Marwan Attia no segundo tempo teve como objetivo recuperar a posse de bola nos períodos em que a seleção do Malawi dominou a bola, mantendo a busca pela superioridade numérica nas zonas ofensivas.

Ele apontou que a comissão técnica se concentrou durante os treinos na execução de ideias relacionadas à pressão, ao ataque e à defesa com ferocidade, considerando que o sucesso dos jogadores em aplicá-las diante do Malawi representa um passo importante, apesar de reconhecer que o reduzido número de sessões de treino é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos técnicos das seleções nacionais.

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Uma mensagem oposta a Hossam Hassan: os técnicos do campeonato são parceiros do sucesso

Mas a mensagem mais chamativa nas declarações de Aly Maher não foi técnica, e sim carregou dimensões relacionadas à sua relação com os técnicos dos clubes, após ele fazer questão de agradecer a eles, dizendo: "Agradeço a todos os técnicos do Campeonato Egípcio, pois eu sou um dos produtos dessa competição, e conheço o tamanho do sofrimento e do esforço que eles fazem para oferecer jogadores de alta qualidade".

Essas declarações ganham especial importância quando comparadas à postura anterior de Hossam Hassan, quando ele criticou o nível das equipes locais, dizendo: "Nenhuma equipe do Campeonato Egípcio apresenta futebol, e a atuação da seleção do Egito contra Angola foi muito melhor do que a atuação das equipes nas partidas do Campeonato Egípcio", declarações que geraram uma situação de polêmica e abriram as portas para uma tensão na relação entre o ex-treinador e vários técnicos da competição.

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Em contraste com aquele tom, Aly Maher parecia determinado a enfatizar que os técnicos do campeonato representam parte essencial do sistema de desenvolvimento da seleção, e que a relação com eles deve se basear na cooperação e no respeito, não na troca de críticas, especialmente porque os clubes continuam sendo a principal fonte para descobrir e preparar os jogadores nos quais a seleção se apoia nas competições internacionais.

O treinador não se contentou com a mensagem de reconhecimento, mas reforçou que as portas da seleção estão abertas a todos, e que a escolha não estará ligada a nomes ou cálculos prévios, mas sim à capacidade do jogador de oferecer o acréscimo necessário. E deu como exemplo a convocação de Mahmoud Mamdouh, líder da artilharia do campeonato, ao lado de Nasser Maher, em confirmação de que o brilho local pode ser um caminho direto para conseguir uma oportunidade com o Egito.

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Mohamed Salah: o exemplo que merece reconhecimento

Em outro contexto, Aly Maher fez questão de elogiar Mohamed Salah, após o capitão da seleção marcar dois gols no confronto contra o Malawi, afirmando que o astro do Liverpool demonstra continuamente seu grande valor, e que ele representa um exemplo para os jogadores dentro e fora de campo.

O treinador disse que Salah merece um tratamento à altura de sua posição, repetindo a descrição anterior que fez dele como "a coisa mais bonita que aconteceu no futebol egípcio", em uma mensagem que reflete seu desejo de proporcionar o ambiente adequado para os astros experientes, e de aproveitar sua influência técnica e moral dentro do vestiário.

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Aly Maher abordou o gol de Mohamed Hany, explicando que a comissão técnica trabalha para aproveitar a densidade numérica diante da área do adversário, e que o lateral-direito executou, em colaboração com Ahmed Fatouh, essas movimentações durante os treinos mais de uma vez, antes de conseguir traduzi-las em gol durante a partida.

Ele também apontou que a comissão técnica continua trabalhando no estudo das partidas das competições locais e no acompanhamento de perto dos jogadores, a fim de identificar os aspectos que precisam de desenvolvimento e estabelecer uma visão clara para as próximas competições, afirmando que o trabalho não para apesar do pouco tempo disponível com a seleção.

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Aly Maher encerrou suas declarações revelando o volume de trabalho que a comissão técnica realiza desde que assumiu a responsabilidade, explicando que a maior parte do tempo transcorre dentro das salas de reunião, das quais os integrantes da comissão só saem para dormir e orar, antes de voltar para dar continuidade ao trabalho novamente, em referência ao seu desejo de aproveitar cada minuto para construir uma seleção capaz de evoluir rapidamente.

E assim, o início trouxe duas mensagens claras do novo treinador: a primeira dentro de campo, que se traduz em uma seleção que ataca e defende com ferocidade e não teme impor sua personalidade; e a segunda fora dele, por meio da tentativa de construir pontes de confiança com os técnicos dos clubes e abrir as portas aos talentos em destaque.