O Arsenal busca uma nova solução para reforçar seu setor ofensivo antes do fechamento da janela de transferências de verão, depois que suas tentativas de contratar o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, se complicaram, fazendo com que Marcus Rashford entrasse no radar de interesses do clube inglês, com o estudo da possibilidade de contratá-lo por empréstimo.

De acordo com o que noticiou o jornal "The Independent", o Arsenal analisa a opção de contratar Rashford, de 28 anos, por empréstimo, diante da necessidade da equipe de um atacante capaz de atuar em mais de uma posição, especialmente como centroavante e ponta-esquerda, com a proximidade da saída de Gabriel Martinelli para o Campeonato Escocês.

Esses desdobramentos surgem depois que o Arsenal definiu Julián Álvarez como seu principal alvo para reforçar o ataque, tendo apresentado uma proposta oficial ao Atlético de Madrid, que a aceitou, além de Mikel Arteta ter entrado em contato com o atacante argentino para explicar o projeto do clube e o papel esperado dele.

Mas o negócio enfrenta um obstáculo principal, que consiste no desejo de Álvarez de se transferir apenas para o Barcelona, ao passo que o Atlético de Madrid reafirmou repetidas vezes sua recusa em fechar um negócio com o clube catalão, o que deixou o futuro do atacante argentino em suspenso até o momento.

Rashford surge como opção alternativa para o Arsenal, especialmente pelo fato de o jogador reunir a capacidade de atuar tanto como atacante de referência quanto como ponta-esquerda, num momento em que Viktor Gyökeres não apresentou o nível esperado dele na última temporada, apesar de seu início promissor, enquanto Kai Havertz e Gabriel Jesus permanecem entre as opções disponíveis para o setor ofensivo.

Por outro lado, a permanência de Rashford no Manchester United parece ser o cenário mais provável no momento, depois do fim de seu empréstimo ao Barcelona, tendo ele retornado ao clube inglês e recebido a camisa número 9, em meio a indícios de que voltou a fazer parte dos planos da equipe.

Michael Carrick havia elogiado recentemente a conduta de Rashford nos treinos, antes de lhe dar a oportunidade de entrar como substituto durante o confronto com o Hull City, no qual ele entrou no segundo tempo sem conseguir salvar sua equipe da derrota.