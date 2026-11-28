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O gol do marroquino Youssef En-Nesyri contra o Neom não foi apenas o lance que garantiu três pontos ao Al-Ittihad. Ele confirmou que o atacante continua a dar força ofensiva ao time, que conduziu a uma vitória valiosa por 1 a 0, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

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En-Nesyri entrou no duelo contra o Neom no início do segundo tempo, no lugar do nigeriano George Ilenikhena, e precisou de apenas cerca de 30 minutos para deixar sua marca e anotar o único gol da partida, dando ao Al-Ittihad uma vitória importante em sua campanha na competição.

Em declarações ao site da Liga Profissional Saudita após o jogo, o atacante marroquino revelou o segredo por trás da melhora do Al-Ittihad no segundo tempo. Segundo ele, a comissão técnica fez um pequeno ajuste tático no modelo de jogo, o que ajudou o time a chegar ao gol adversário e decidir o confronto.

En-Nesyri elogiou o esforço dos companheiros e afirmou que o Al-Ittihad fez um bom primeiro tempo, apesar de não ter conseguido transformar as chances em gols: "Agradeço a todos os jogadores pela ótima atuação no primeiro tempo, quando jogamos um bom futebol e tivemos várias oportunidades diante de um time forte, que também é perigoso no ataque".

Leia também: Reserva de ouro: En-Nesyri quebra jejum de um mês contra a vítima favorita

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As declarações do atacante marroquino acrescentaram um aspecto importante à leitura da partida. Ele não atribuiu a vitória apenas ao seu gol, mas destacou o trabalho coletivo e a mudança no desempenho do time após o intervalo, em um confronto que não foi fácil diante de um adversário com recursos ofensivos e capacidade de ameaçar o gol do Al-Ittihad.

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Números de En-Nesyri confirmam seu valor ofensivo

Com o gol contra o Neom, En-Nesyri chegou a 8 gols na Saudi Pro League nesta temporada, em 12 partidas disputadas, de acordo com as estatísticas divulgadas após o jogo. Os números também indicam que ele marca um gol a cada 89 minutos, aproximadamente, e segue entre os principais artilheiros da competição.

Esses números revelam a clara eficiência do atacante marroquino, sobretudo porque ele não precisa jogar a partida inteira para fazer a diferença. O gol contra o Neom saiu depois de ele começar o confronto no banco de reservas, o que mostra sua capacidade de aproveitar as oportunidades, seja como titular, seja como reserva.

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A marca de En-Nesyri não se limitou ao duelo da 13ª rodada. Ele já havia marcado dois gols contra o Neom na temporada passada e voltou a balançar as redes do adversário, que se tornou o time que mais sofreu gols dele na Saudi Pro League.

O atacante marroquino também enviou uma mensagem de reconhecimento à torcida do Al-Ittihad, elogiando sua presença e seu apoio constante, e prometeu continuar trabalhando para conquistar mais vitórias nos próximos jogos.

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Com a contagem de gols em alta e a capacidade de decidir saindo do banco, o Al-Ittihad tem em En-Nesyri uma arma ofensiva importante, que segue confirmando sua influência na campanha do time nesta temporada.