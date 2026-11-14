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A maldição dos grandes jogos continuou a perseguir Messi na Liga Roshn Saudita, atingindo-o na próxima partida contra o clube do Al-Hilal, assim como aconteceu contra o Al-Ittihad.

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O Al-Hilal visita o Al-Ettifaq no dia 28 de novembro, no estádio deste último, em Dammam, pela décima terceira rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o francês Ryan Mecy, ponta do Al-Ettifaq, desfalcará a partida, uma vez que ainda não se recuperou da cirurgia a que foi submetido no joelho durante o período recente.

Mecy está ausente do Al-Ettifaq desde a partida contra o Al-Khaleej, pela oitava rodada da Roshn Saudi League, no dia 10 de outubro, por conta da lesão.

Em razão dessa lesão, o jogador francês não pôde participar de 5 partidas anteriores da Roshn Saudi League, com destaque para a disputada contra o Al-Ittihad na décima rodada, às quais se soma agora a próxima partida diante do Al-Hilal.

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Mecy pode não ser o único desfalque do Al-Ettifaq, já que o clube trabalha a todo vapor para recuperar 3 jogadores a tempo de atuarem diante do Al-Hilal, diante do quadro de lesão que enfrentam no momento: Khaled Al-Ghannam, o francês Moussa Dembélé e o sueco Jordan Larsson.

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Khaled Al-Ghannam passa por um programa de reabilitação desde o início do mês atual, após sofrer uma lesão na mão, lesão esta que o impediu de se juntar à concentração da seleção saudita na capital catari, Doha, durante a atual data Fifa.

Por outro lado, tanto Dembélé quanto Larsson sofrem de uma lesão de segundo grau na musculatura posterior da coxa, desde o fim do mês de outubro.

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O Al-Ettifaq disputa a partida ocupando a sétima colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 19 pontos, somados a partir de 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

Em contrapartida, o Al-Hilal lidera a Roshn Saudi League no momento, com 30 pontos, dois a mais que Al-Qadisiyah e Al-Nassr.

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O próprio Al-Hilal não escapa das lesões, já que pairam dúvidas sobre a participação de seu capitão Salem Al-Dawsari na partida, por conta da lesão que o acomete desde antes do início da atual data Fifa.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que "o Tornado" passará por uma avaliação médica, neste sábado, para definir sua condição de participar dos treinamentos coletivos.

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Al-Dawsari sofreu uma lesão no joelho antes da atual data Fifa, o que o impediu de se juntar à concentração da seleção saudita na capital catari, Doha.

O departamento médico do Al-Hilal também cuidará do caso do lateral-direito Mohammed Mahzari, após ele ter sido cortado da concentração da seleção saudita na capital catari, Doha.

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A seleção saudita anunciou, neste sábado, o retorno de Mahzari à capital Riad, após ele sofrer uma lesão na musculatura posterior da coxa, que o impedirá de participar do amistoso contra o Uzbequistão, na próxima terça-feira, no estádio Khalifa bin Hamad, em Doha.

Já a boa notícia para a torcida do "Al-Zaeem" foi o retorno do lateral-direito Hamad Al-Yami aos treinamentos coletivos, após ele ter ficado 9 meses afastado do time por conta da lesão.

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Al-Yami sofreu uma lesão na patela do joelho, durante o confronto contra o Al-Taawoun, no dia 24 de fevereiro, em partida adiada da décima rodada da Roshn Saudi League, e foi submetido a uma cirurgia na Finlândia, em março.

O jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan explicou, em uma publicação em sua conta pessoal na rede "X", que Al-Yami estará nos treinamentos coletivos do time da capital assim que retornar a eles, a fim de se preparar para atuar nas partidas do próximo período, após concluir seu programa de reabilitação.