O sérvio Novak Djokovic protagonizou uma surpresa estrondosa ao eliminar o alemão Alexander Zverev, segundo colocado no ranking mundial, nas quartas de final do Torneio de Pequim de tênis (500 pontos), após vencê-lo por 2 a 1, neste domingo, garantindo sua vaga nas semifinais.

Djokovic, de 39 anos e 11º colocado no ranking mundial, conseguiu reverter a desvantagem diante de Zverev, dez anos mais novo, valendo-se de sua vasta experiência e de sua capacidade de lidar com os momentos decisivos, para fechar o confronto apesar da dificuldade da missão diante de um dos principais tenistas do mundo.

O astro sérvio, campeão de 24 títulos nos quatro grandes torneios, apresentou uma atuação forte que lhe permitiu superar a derrota no primeiro set por 6 a 4, antes de impor sua superioridade no segundo e terceiro sets pelo mesmo placar, encerrando as esperanças de seu adversário alemão de prosseguir na competição.

Zverev, segundo colocado no ranking mundial, entrava no confronto com grandes ambições, buscando dar continuidade a seus resultados expressivos e disputar a liderança do ranking mundial, mas Djokovic conseguiu interromper seu avanço, apoiando-se em sua longa experiência nas grandes competições.

Djokovic marcou encontro na semifinal com o russo Daniil Medvedev, sexto colocado no ranking mundial, que avançou à mesma fase após vencer o argentino Francisco Cerúndolo por dois sets a zero, com parciais de 7 a 6 (7-4) e 6 a 3, deixando os amantes do tênis na expectativa de um confronto forte entre dois dos principais astros do esporte.