O sérvio Novak Djokovic se prepara para revelar um lado diferente de sua trajetória esportiva por meio de seu documentário "Lobo no Inverno", cuja estreia está marcada para a próxima quinta-feira na plataforma "Prime Video", em uma obra que percorre os principais momentos da lenda do tênis, de seus 24 títulos nos quatro grandes torneios até sua conquista da medalha de ouro olímpica em Paris 2024.

Em entrevista ao jornal "Sport", Djokovic revelou o segredo por trás da escolha do título do filme, explicando que ele reflete sua capacidade de enfrentar as circunstâncias mais difíceis e de buscar a força interior quando todos os fatores parecem estar contra ele, e disse que a pessoa encontra nesses momentos "aquela força interior e confiança que lhe permitem superar os momentos mais difíceis".

O astro sérvio relembrou um dos momentos mais importantes de sua carreira, quando venceu o espanhol Carlos Alcaraz na final do torneio de tênis nas Olimpíadas de Paris 2024, ressaltando que aquela vitória representa um marco excepcional em sua vida, não apenas por seu valor esportivo, mas também pelas emoções pessoais e familiares que carregou.

Djokovic disse que sua participação em Paris foi "talvez o momento mais importante de sua vida e de sua carreira esportiva", destacando que a presença da esposa e dos filhos ao seu lado e a celebração da conquista junto a eles, antes de retornar à Sérvia com a bandeira nacional sobre os ombros, tornaram a experiência ainda mais marcante em sua memória.

Mas a fala de Djokovic sobre essas lembranças também trouxe uma clara referência à etapa final de sua carreira, depois de revelar seu desejo de continuar até os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, insinuando a possibilidade de que o torneio norte-americano seja seu último palco nas quadras de tênis.

O jogador sérvio explicou que, nos últimos anos, falou mais de uma vez sobre seu desejo de participar das Olimpíadas de Los Angeles, afirmando acreditar em sua capacidade de chegar a esse marco, mas deixou a porta aberta a todas as possibilidades, diante do avanço da idade e da mudança em seu calendário competitivo em comparação com o que era ao longo das duas últimas décadas.

Djokovic disse que já não participa do mesmo número de torneios que disputou ao longo de sua carreira, explicando que essa mudança lhe dá uma maior oportunidade de passar tempo com a família, em meio à sua busca por alcançar um equilíbrio entre suas ambições esportivas e sua vida fora das quadras.