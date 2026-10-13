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Confusão na Confederação Africana de Futebol

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Relatórios da imprensa revelaram a oposição de dirigentes de destaque dentro da Confederação Africana de Futebol (CAF) à proposta de retomar a realização da Copa Africana de Nações a cada dois anos, diante da reavaliação da decisão de organizar a competição uma vez a cada 4 anos, anunciada antes do início da edição de 2025.

Segundo o jornalista investigativo Romain Molina, Ahmed Ould Yahya, presidente da Federação Mauritana de Futebol, e Souleiman Hassan Waberi, presidente da Federação do Djibuti, votaram contra o retorno ao sistema em que o torneio é disputado a cada dois anos, durante discussões no Comitê Executivo da CAF.

O relatório não revelou as razões que levaram os dirigentes a adotar essa posição, apontando que ambos representam uma minoria dentro do Comitê Executivo, cuja maioria dos membros tende a apoiar a realização do torneio a cada dois anos, em virtude das receitas financeiras geradas pela competição.

Recuo na realização do torneio a cada 4 anos

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol, havia anunciado antes do início da Copa Africana de Nações de 2025 uma tendência de realizar o torneio a cada quatro anos, em vez de dois, com o novo sistema entrando em vigor a partir de 2028.

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Mas Motsepe voltou recentemente a abrir a porta para uma revisão da decisão, depois de afirmar, à margem de uma conferência estratégica realizada em Cabo Verde na semana passada, que a proposta de retorno ao sistema anterior está sendo estudada.

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Esse desdobramento reflete um recuo em relação à orientação anunciada anteriormente, em meio a discussões sobre a viabilidade econômica de organizar o torneio a cada quatro anos, já que os defensores de sua realização a cada dois anos entendem que a redução do número de edições afetará negativamente os recursos financeiros da Confederação Africana, considerando a posição que o torneio ocupa como uma das mais importantes fontes de receita da entidade.

Conflito de interesses por trás da mudança no formato da Copa Africana de Nações

De acordo com a análise de Molina, as considerações políticas e os equilíbrios de interesses internacionais podem ser alguns dos principais fatores por trás da reavaliação da decisão, ao lado dos cálculos financeiros ligados ao torneio.

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O relatório apontou que a adoção do sistema de realização da Copa Africana de Nações a cada quatro anos era vista como uma concessão em favor dos grandes clubes europeus, que enfrentam dificuldades por serem obrigados a liberar seus jogadores africanos para se juntarem às seleções de seus países durante a temporada futebolística.

Acrescentou que a tensão entre a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e a Federação Internacional de Futebol (FIFA), diante do apoio que Gianni Infantino, presidente da FIFA, recebe da Confederação Africana, talvez tenha contribuído para mudar os cálculos e trazer de volta à mesa o sistema anterior.

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O relatório relacionou esses desdobramentos às divergências que se seguiram à revelação de um projeto que não se concretizou sobre a privatização de cotas ligadas à Copa do Mundo, considerando que o conflito entre as partes influentes no futebol mundial pode ser um dos fatores que remodelaram as posições a respeito da periodicidade do torneio africano.