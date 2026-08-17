Divisão africana sobre o futuro de Infantino na presidência da Fifa

A batalha em torno da figura e do futuro de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, segue em curso nos bastidores do futebol mundial.

Isso ocorre no contexto da iniciativa fracassada de Infantino de privatizar a Copa do Mundo, já que as tentativas do principal responsável pelo futebol no mundo de restabelecer a calma no ambiente não alcançaram os resultados esperados, mesmo dentro das confederações continentais que demonstraram apoio público a ele.

Segundo o jornal espanhol Marca, a Confederação Africana de Futebol, que possui o segundo maior número de votos depois da Europa, com 54 federações nacionais filiadas à Fifa, é uma peça central nas eleições da mais alta autoridade do futebol mundial.

Patrice Motsepe, presidente da CAF, confirmou publicamente esse apoio institucional, enfatizando que as urnas são o único meio de promover uma mudança na gestão.

O jornal espanhol afirmou: "A situação dentro do continente africano não é tão clara quanto parece", já que Constant Omari, ex-presidente da Federação Congolesa de Futebol (2003-2021) e ex-membro do conselho da Fifa, garante que sua impressão indica que pelo menos metade das federações se opõe a Infantino.

Omari apontou que, apesar de existir uma posição oficial, há resistência nos bastidores, e que, caso fosse realizada uma votação secreta hoje, metade das federações não seguiria a opinião oficial.

O grupo de língua inglesa lidera o setor mais crítico, que manifestou seu descontentamento com o abuso de poder de Infantino e com algumas decisões de arbitragem, especialmente devido ao que aconteceu com o árbitro Omar Artan na Copa do Mundo, além da iniciativa relacionada à venda de parte dos direitos da Copa do Mundo a uma empresa privada.

A Marca acrescentou: "Em contrapartida, Infantino conta com o apoio incondicional do Marrocos e de seu presidente Fouzi Lekjaa, que busca obter a sede da partida final da Copa do Mundo em troca desse apoio incondicional".

E prosseguiu: "A lista de países que apoiam Infantino inclui, além do Marrocos, o Egito, a Mauritânia, o Sudão, o Níger, o Djibuti e a República Democrática do Congo, cuja federação de futebol é presidida por Vérone Mosengo-Omba, um amigo próximo de Infantino desde os tempos em que estudaram em Freiburg, e que anteriormente ocupou o cargo de secretário-geral da Confederação Africana de Futebol sob o mandato de Motsepe".

A frente mais crítica na África expressa suas suspeitas em relação à relação entre Mosengo-Omba e Motsepe, e também não sai da memória o encerramento unilateral do contrato firmado com a empresa Lagardère referente aos direitos televisivos em 2019, além dos problemas que envolvem os preparativos para a próxima Copa Africana de Nações, isso à parte do anúncio de sua realização a cada quatro anos.

Omari afirma que a questão da arbitragem foi a gota d'água, apontando que todos na Confederação Africana de Futebol começaram a se incomodar com o domínio absoluto de Infantino sobre Motsepe e a gestão.

A União das Federações Europeias de Futebol continua a pressionar contra Infantino, e circularam informações, após a final da Supercopa disputada na semana passada em Salzburgo, de que ela planeja apresentar uma moção de desconfiança contra Infantino caso ele não renuncie ou deixe o cargo voluntariamente nos próximos meses.

A Marca concluiu: "Há também a Associação de Clubes Europeus liderada por Nasser Al-Khelaïfi, ao lado de Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, sendo que ambas as instituições buscam obter apoio da Confederação Asiática de Futebol e da Confederação da América do Norte, Central e Caribe com o objetivo de promover uma revolução institucional dentro dos corredores da Fifa".