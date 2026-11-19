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A seleção argelina sofreu uma derrota pesada para o Togo, que jogava em casa, por 3 a 0, na última terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. A atuação apagada expôs problemas técnicos e anímicos dentro do grupo e levantou dúvidas sobre o futuro do técnico Ibrahim Hemdani, num momento em que a Argélia busca uma identidade clara e novos líderes.

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A seleção argelina desmoronou durante a partida e sofreu 3 gols no primeiro tempo sem esboçar qualquer reação, em meio à total ausência de espírito de luta. Seus jogadores não acertaram nenhuma finalização no gol antes dos 87 minutos.

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O jornalista especializado em futebol argelino Samir Djebali afirmou que a derrota era esperada, considerando o desempenho pouco convincente no jogo de ida.

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No entanto, ele considerou a maneira como a derrota aconteceu o aspecto mais frustrante, apontando a falta de vontade e uma grande falha no plano tático, segundo declarações reproduzidas pela emissora "RMC" francesa.

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Críticas perseguem Hemdani e a crise com Aït-Nouri

Aumentaram as críticas a Hemdani, que assumiu o comando em setembro passado no lugar de Vladimir Petković, apesar de ter somado três vitórias e um empate, contra uma derrota.

Mehdi Dahak, fundador do site "DZ Foot", acredita que o treinador de 48 anos não teve grande aceitação desde o início, por causa da falta de experiência como técnico em nível profissional.

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Ele também avalia que a seleção não mostrou evolução técnica clara sob o seu comando, em meio a questionamentos sobre algumas de suas escolhas, como a ausência de Baghdad Bounedjah e Houssem Aouar.

A crise envolvendo Rayan Aït-Nouri aumentou a pressão sobre o técnico, depois que o lateral do Manchester City foi afastado da seleção por causa de um desentendimento ocorrido após ele não ter entrado em campo na vitória por 3 a 1 sobre a Zâmbia, em 25 de setembro.

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Para Djebali, a forma como o caso foi conduzido não foi acertada, enquanto Dahak apontou que há falta de clareza sobre a natureza da relação entre Hemdani e seu auxiliar, Antar Yahia, que entrou para a comissão técnica antes da nomeação do treinador principal.

A saída de Hemdani tornou-se uma possibilidade forte após a última derrota. Djebali acredita que a Federação Argelina pode anunciar sua demissão nas próximas horas ou dias e considera que encerrar a experiência rapidamente seria o melhor caminho, já que há cerca de 4 meses para buscar um treinador capaz de desenvolver o grupo e dar a ele um novo impulso.

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Geração talentosa carente de líderes

A seleção argelina conta com jovens talentos promissores, como Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa, Mohamed Belloumi, Adil Boulbina e Yacine Titraoui, mas sofre com a falta de líderes de personalidade forte.

Djebali avalia que a federação não se preparou bem para a saída da geração que levou a Argélia ao título da Copa Africana de Nações de 2019, entre eles Raïs M'Bolhi, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli e Ismaël Bennacer, além de Riyad Mahrez e Youcef Belaïli.

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Ele ressaltou que a equipe carece atualmente de espírito e personalidade, apesar de ter potencial técnico promissor.

Apesar da derrota, a Argélia continua na liderança do Grupo I, com 7 pontos, um à frente do Togo, dois à frente da Zâmbia e quatro à frente do Burundi.

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No entanto, a equipe precisará conquistar um resultado positivo contra a Zâmbia, fora de casa, antes de receber o Burundi na última rodada, para evitar o risco de ficar fora do torneio continental.

As críticas recentemente se estenderam ao presidente da Federação Argelina, Walid Sadi, que escolheu Hemdani e Antar Yahia. Dahak apontou que suas decisões geram polêmica nos meios do futebol e que algumas figuras que apoiaram suas escolhas começaram a recuar de sua posição.