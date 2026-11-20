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O Barcelona identificou Alessandro Bastoni como uma possível opção para reforçar a defesa neste inverno, segundo Sky Sports e Matteo Moretto.

No último verão, o zagueiro italiano já estava em negociações avançadas com o clube. No último momento, porém, Hansi Flick deu um parecer negativo.

A situação agora é diferente no Barcelona. O clube não tem um zagueiro canhoto e busca um parceiro adequado para Pau Cubarsi.

Antes da pausa para as seleções, Flick chegou a usar Frenkie de Jong na linha defensiva como solução de emergência.

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Anteriormente, a imprensa também associou Youri Baas e Ruud Nijstad a uma transferência para o Barcelona. Ambos são zagueiros canhotos.

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Mas o Barça também segue de olho em Bastoni. O italiano tem contrato com o clube de Milão até meados de 2028 e vale 65 milhões de euros.

O diretor esportivo Deco está muito convencido do potencial do zagueiro de 27 anos da Inter. Na próxima semana, tentará convencer Hansi Flick. O técnico alemão ainda tem ressalvas.

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Bastoni chegou à Inter vindo da Atalanta por 40 milhões de euros, aos 18 anos. A Inter o emprestou imediatamente ao Parma, mas, desde que voltou, tem sido titular em todos os jogos.

Com 46 partidas pela seleção italiana, Bastoni soma 311 jogos pela Inter. Neles, marcou 11 gols e deu 30 assistências.