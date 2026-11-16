Disputa pelo poder na FIFA se intensifica! Nome surpreendente é favorito para enfrentar Infantino

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Na disputa pelo poder na FIFA, a busca da UEFA por um "anti-Infantino" se intensifica.

Após a recusa de Arsène Wenger na segunda-feira, o jornal britânico Guardian apontou Philippe Diallo (63), presidente da federação francesa, como favorito. A informação coincide com a obtida pela SID. O húngaro Sandor Csanyi (73) também foi cogitado na busca por um candidato para enfrentar o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A cúpula da UEFA realizou novas conversas na segunda-feira. Segundo informações, está prevista para terça-feira uma reunião virtual dos dirigentes de todas as federações europeias. Antes do fim do prazo para a apresentação de candidaturas, na quarta-feira, a UEFA continua acreditando que poderá apresentar uma alternativa a Infantino. Wenger, diretor da FIFA cuja candidatura era defendida pela UEFA, não disputará a eleição contra Infantino.

Em uma reunião de cúpula realizada em outubro, em Berlim, os dirigentes das federações europeias haviam traçado sua visão de uma nova liderança para a FIFA, acompanhada de reformas. Mas "ainda não houve uma decisão definitiva sobre uma alternativa a Infantino", disse o vice-presidente da UEFA, Hans-Joachim Watzke, à RTL na sexta-feira. Ele gostaria de ver um "candidato de peso": "Porque não pode continuar assim."

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Diallo, presidente da federação francesa FFF desde 2023, integra o comitê executivo da UEFA. Sua posição em relação a Infantino mudou ao longo do ano: no verão, o francês assinou uma carta de apoio à nova candidatura do presidente da FIFA; em setembro, após o fracasso do acordo com investidores para a Copa do Mundo, a FFF retirou seu apoio à reeleição de Infantino.

Infantino consolidou sua base de poder antes da eleição de março de 2027, em Rabat, no Marrocos, e conta com o apoio de grande parte dos dirigentes do futebol. Até agora, o japonês Kozo Tashima, membro do Conselho da FIFA, e o ex-jogador suíço Ramon Vega anunciaram suas candidaturas. Para entrar na cédula de votação, eles precisam do apoio de pelo menos cinco federações.