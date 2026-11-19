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O Marrocos passará por uma nova rodada de revisão dos preparativos para sediar a Copa do Mundo de 2030 a partir de 28 de novembro, com a avaliação dos estádios, dos meios de transporte e da capacidade hoteleira.

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Segundo o jornal Sport, a delegação da Fifa percorrerá as cidades de Rabat, Casablanca, Tânger, Marrakech, Agadir e Fez para verificar o andamento das obras de infraestrutura e dos serviços previstos para a Copa do Mundo, que será organizada pelo Marrocos em conjunto com Espanha e Portugal.

A visita permitirá avaliar in loco a situação dos estádios, além de outros aspectos fundamentais para garantir o bom andamento das competições, como o transporte aéreo e ferroviário, a mobilidade urbana e a capacidade hoteleira. O objetivo é identificar o estágio de desenvolvimento dos projetos com os quais as seis cidades candidatas buscam receber seleções e torcedores.

De acordo com as informações divulgadas sobre os preparativos, a visita faz parte do cronograma de acompanhamento que a Federação Internacional de Futebol vem realizando em novembro e dezembro nos três países-sede, após sua passagem por Portugal e as recentes inspeções feitas em várias cidades espanholas candidatas a receber jogos.

As mesmas informações indicam que a entidade fez uma avaliação preliminar positiva dos projetos marroquinos.

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Entre as instalações que despertam atenção estão o Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, que passou por reforma, o futuro Grande Estádio Hassan II, ligado à candidatura de Casablanca, além do Grande Estádio de Tânger.

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O desenvolvimento dessas instalações faz parte de um programa que combina obras nas estruturas esportivas com a melhoria dos serviços e dos espaços urbanos.

O Grande Estádio Hassan II é a opção que o Marrocos apresentará na tentativa de sediar a final, um dos temas mais debatidos em relação ao torneio de 2030.

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Os relatórios técnicos que constam nos documentos indicam que as obras seguem o cronograma estabelecido, com alguns trabalhos adiantados em relação aos prazos inicialmente previstos. A visita dos inspetores permitirá confirmar esse avanço e verificar o grau de preparação operacional das cidades.

O transporte é outro eixo do projeto. O Escritório Nacional dos Aeroportos e o Escritório Nacional das Ferrovias participam do reforço das redes de conexão, em coordenação com as autoridades públicas e as administrações locais. A mobilidade entre as cidades, assim como os deslocamentos até os estádios, estará entre os pontos que serão avaliados pela Federação Internacional de Futebol.

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O plano marroquino também prevê ampliar as atividades ligadas à Copa do Mundo para regiões além das seis cidades candidatas a receber partidas. Outras cidades e regiões poderão abrigar as concentrações das seleções, oferecendo estruturas de treinamento e hospedagem. A proposta tem como objetivo distribuir os investimentos e a atividade turística por diferentes regiões do país.

Assim, a visita de inspeção marcada para 28 de novembro abre uma nova etapa no acompanhamento dos preparativos do Marrocos, que terá de demonstrar o avanço das obras, além do nível de coordenação entre os serviços necessários para sediar a Copa do Mundo de 2030.