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O galês Gareth Bale, ex-estrela do Real Madrid, entrou para o círculo dos interessados em adquirir o clube espanhol Sevilla, depois de seu nome ter sido associado a um projeto de investimento que busca comprar o clube andaluz, em um novo desdobramento do dossiê de propriedade, que registrou diversas movimentações ao longo do último período.

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O jornal "El Confidencial" informou que Bale está prestando assessoria a um dos fundos de investimento interessados na compra do Sevilla, tornando-se o nome mais recente ligado às tentativas de aquisição do clube, após o fracasso dos esforços liderados por Sergio Ramos, ex-zagueiro do Real Madrid.

Bale não aparece como investidor direto no negócio, mas está ligado ao projeto por meio da assessoria prestada ao fundo de investimento, que estuda a possibilidade de entrar na propriedade do clube andaluz.

Três partes disputam a compra do Sevilla

O interesse pela aquisição do Sevilla não se limita ao grupo ligado a Gareth Bale, já que a lista de interessados inclui a empresa "HD Ventures", pertencente aos irmãos sauditas Mansour Sayed e Haidar Sayed, que já havia feito contatos com dirigentes do clube sobre a possibilidade de aquisição.

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Destaca-se também o que é conhecido como "o terceiro caminho", um projeto liderado pelos empresários locais Federico Quintero e Antonio Labi, sendo que até o momento apenas essa aliança apresentou uma proposta oficial.

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Essas movimentações ocorrem num momento em que o Sevilla busca atrair novos investidores, depois do agravamento de sua crise financeira nos últimos anos, com o acúmulo de dívidas estimadas em cerca de 250 milhões de euros ao longo de seis anos.

O prejuízo financeiro registrado na temporada 2025-2026, no valor de 27,4 milhões de euros, aumentou a pressão sobre a diretoria do clube, tornando a busca por novos investidores um dos assuntos importantes para a próxima etapa.