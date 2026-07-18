Disputa entre Holanda, França e Espanha pelo promissor jogador marroquino

O jovem jogador marroquino Adam Azno continua atraindo a atenção de vários clubes europeus durante a atual janela de transferências de verão, tendo sua cotação subido após as excelentes atuações que apresentou nos últimos meses.

Segundo o site marroquino “Al-Batoulah”, o PSV Eindhoven, da Holanda, colocou Azno no topo de suas prioridades para reforçar a lateral esquerda, após o retorno do jogador da seleção marroquina Anas Salahuddin à Roma, ao término de seu período de empréstimo.

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O campeão da liga holandesa busca um jogador capaz de garantir uma vaga no time titular e vê no jogador de 19 anos a opção ideal, graças às suas habilidades técnicas, à sua capacidade de apoiar o ataque e à sua maturidade tática, que se alinha à filosofia de jogo da equipe.

Aznou tem uma trajetória promissora, tendo passado pela academia do Barcelona, “La Masia”, antes de se transferir para o Bayern de Munique para continuar seu desenvolvimento. Ele também passou por um período de empréstimo ao Real Valladolid, durante a segunda metade da temporada retrasa, antes de se transferir para o Everton em uma transação avaliada em cerca de 9 milhões de euros.

Apesar de ter se juntado à Premier League no verão passado, o futuro de Aznou ainda está aberto a várias possibilidades, seja por meio de um empréstimo ou de uma transferência para um time que lhe garanta minutos regulares em campo, o que o ajudaria a continuar seu desenvolvimento técnico.

O interesse pelos serviços do jogador da seleção marroquina não se limita ao PSV Eindhoven, já que relatos indicam que o Olympique de Marselha, da França, além do Real Betis e do Getafe, da Espanha, estão acompanhando de perto a situação do jogador, preparando-se para entrar na disputa por sua contratação durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o site “Africa Foot”, os dirigentes do PSV acreditam que a contratação de Aznou representa um investimento para o futuro, tanto no plano esportivo quanto no econômico, em consonância com a política do clube de atrair jovens talentos e trabalhar para desenvolvê-los antes que seu valor de mercado aumente.