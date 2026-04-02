FBL-WC-U20-2025-USA-MARAFP

Traduzido por

Disputa entre a Europa e o Golfo pelo descobrimento de Wahbi no Mundial

O marroquino Yannis Benchaouch, goleiro do Monaco francês, está atraindo o interesse de vários clubes europeus e do Golfo.

O site “Foot Mercato” informou que Benchaouch, de 19 anos, recusou a renovação de seu contrato com o Mônaco e planeja deixar a Liga Francesa.

Benchaouch é uma das revelações do técnico Mohamed Wahbi, que levou o Marrocos ao título da Copa do Mundo Sub-20.

Wahbi assumiu recentemente o comando da seleção marroquina principal, após a saída de Walid Regragui.

O “Foot Mercato” destacou que Benchaouch está na mira do trio italiano Inter de Milão, Monza e Modena.

Ele também atrai o interesse de vários clubes franceses, holandeses, belgas e espanhóis, além do Al-Gharafa, do Catar, que deseja contratá-lo.

