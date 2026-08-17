O Monaco está determinado a contratar uma das estrelas árabes durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo a rede "Football Italia", o Monaco elevou sua oferta para contratar o argelino Farès Ghedjemis, ponta do Frosinone, em meio a uma forte concorrência pelo negócio por parte de Besiktas, Celtic e Glasgow Rangers.

A publicação indicou que o clube italiano está próximo de obter uma quantia financeira que chega a 20 milhões de euros em troca de abrir mão de Ghedjemis.

O mercado de transferências assistiu durante todo o verão a uma verdadeira disputa pela contratação do jogador, que completará seus 24 anos no próximo mês, diante da insistência do Frosinone em obter um grande retorno financeiro com sua venda.

O Frosinone já havia recusado ofertas no valor de 8 milhões de euros em janeiro, antes de o valor do jogador mais que dobrar, graças às atuações que contribuíram para a subida da equipe à Serie A italiana.

Ghedjemis marcou 15 gols e deu 3 assistências em 37 partidas na Serie B italiana.

O Frosinone recusou várias ofertas apresentadas por Celtic e Rangers, enquanto a principal concorrência no momento parece ter se tornado entre Monaco e Besiktas, comandado por Vincenzo Italiano.

De acordo com o especialista belga em mercado de transferências "Sacha Tavolieri", o Besiktas oferece melhores condições pessoais ao jogador, mas Ghedjemis prefere se transferir para o Monaco.

O Frosinone prefere esperar e deixar os clubes concorrerem entre si no mercado de transferências, com a contínua elevação do preço pedido para vender o jogador, que atualmente já se aproxima dos 20 milhões de euros.