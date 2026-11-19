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A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou a lista de candidatos à presidência na eleição que será realizada em março de 2027, no Marrocos.

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O prazo para inscrição de candidaturas à eleição presidencial da Federação Internacional de Futebol foi encerrado nesta quarta-feira, 18 de novembro.

Gianni Infantino busca a reeleição como presidente da Fifa e agora sabe que terá de superar dois adversários para permanecer no cargo.

Diante de uma oposição crescente, o suíço terá de disputar a eleição com o japonês Kozo Tashima, além do candidato francês apoiado pela União das Associações Europeias de Futebol, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo.

A Fifa confirmou em comunicado oficial, nesta quinta-feira, os nomes dos três candidatos que disputarão a presidência.

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A entidade explicou que, após a convocação da eleição pelo Conselho da Fifa em 29 de abril de 2026, a Secretaria-Geral da Fifa recebeu as seguintes candidaturas, apresentadas pelas federações-membro, para a eleição presidencial marcada para o 77º Congresso da Fifa, em Rabat, no Marrocos, em 18 de março de 2027.

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Os candidatos, listados em ordem alfabética pelo sobrenome, são: Philippe Diallo, Gianni Infantino e Kohzo Tashima.

De acordo com o Regulamento de Governança da Fifa, as candidaturas foram encaminhadas à Comissão Eleitoral para análise e verificação da elegibilidade dos candidatos.

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Conforme previsto no Estatuto da Fifa e no calendário eleitoral, as federações-membro serão informadas dos nomes dos candidatos aprovados até 18 de fevereiro de 2027.

Uefa acirra a disputa pela presidência

Enquanto os indícios apontavam para uma vitória de Infantino por aclamação, o cenário mudou rapidamente, já que a entidade europeia decidiu lançar um candidato para enfrentar o atual presidente, alvo de amplas críticas desde a Copa do Mundo do verão passado.

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As federações nacionais europeias representadas no Comitê Executivo da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) e no Conselho da Fifa anunciaram apoio unânime à candidatura de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, na eleição para a presidência da Fifa marcada para março de 2027.

Segundo comunicado oficial publicado no site da Uefa, a posição foi definida durante uma reunião presidida por Aleksander Čeferin, presidente da Uefa, na qual as federações fizeram um convite formal a Diallo para entrar na disputa eleitoral e se comprometeram a lhe dar total apoio.

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Philippe Diallo tem ampla experiência em diversos níveis do futebol. Ele já comandou a organização que representa os clubes de futebol profissional da França, foi membro do conselho de administração da Liga de Futebol Profissional francesa e atuou nas estruturas de resolução de disputas da Fifa.

Diallo assumiu a presidência da Federação Francesa de Futebol antes de passar a integrar o Comitê Executivo da Uefa, em 2023.

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Diante de sérias preocupações com o rumo seguido pela Fifa, as federações nacionais europeias pediram a renovação da unidade e o fortalecimento da confiança dentro da comunidade global do futebol.

As federações ressaltaram a necessidade de a Fifa colocar o desenvolvimento do esporte em todas as regiões do mundo no topo de suas prioridades, com compromisso com os mais altos padrões de governança e atuação em estreita parceria com as federações-membro, as confederações continentais e todas as partes interessadas do futebol.