Disputa acirrada entre Salah e Trezeguet por um feito especial

Os astros da atual geração da seleção egípcia continuam a gravar seus nomes nos anais da história dos Faraós, por meio da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção egípcia enfrenta a Argentina nesta terça-feira à noite nas oitavas de final, após ter eliminado a Austrália nas 32ªs de final.

De acordo com as estatísticas do “Stats Foot”, Mahmoud Hassan Trezeguet lidera a lista dos jogadores egípcios com mais participações em grandes torneios — a Copa Africana das Nações e a Copa do Mundo —, com 33 partidas.

Além disso, Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, aumentou seu número de partidas contra a Argentina hoje, empatando com o lendário Ahmed Hassan, ambos com 32 partidas.

A atual geração da seleção egípcia, liderada pelo técnico Husam Hassan, vem se destacando, tendo escrito uma nova página na história dos Faraós na Copa do Mundo ao chegar às oitavas de final pela primeira vez em sua história.

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