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imago-sport-1080545814.jpgIcon Sportswire
Hussein Hamdy

Traduzido por

Discussão acalorada entre estrelas do Liverpool após amistoso contra o Wrexham

Liverpool
D. Szoboszlai
C. Jones
Premier League
England
Hungria

Jogar a braçadeira no chão!

Curtis Jones, meia do Liverpool, se envolveu em uma discussão acalorada com o companheiro Dominik Szoboszlai após a vitória de sua equipe sobre o Wrexham por 1 a 0, na noite de quinta-feira, no Yankee Stadium.

Segundo a emissora britânica BBC, os minutos seguintes ao apito final testemunharam uma discussão entre Jones e Szoboszlai, antes de Kostas Tsimikas se juntar a eles posteriormente, enquanto os jogadores da equipe percorriam o gramado para saudar a torcida.

Não ficou claro o motivo da discussão, embora Szoboszlai tenha entregado a braçadeira de capitão a Tsimikas, e não a Jones, durante a partida, quando foi substituído. Imagens durante a discussão também mostraram Tsimikas jogando a braçadeira de capitão no gramado.

O Liverpool recusou, no início deste verão, uma oferta de 21,7 milhões de libras esterlinas da Internazionale para contratar Jones.

O jogador de 25 anos tem contrato com o Liverpool até o fim da próxima temporada, restando um ano em seu vínculo atual com o clube de Anfield.

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Andoni Iraola, técnico do Liverpool, afirmou, no início deste mês, o seu desejo de que Jones permaneça no clube.

Iraola disse: "Avalio o Curtis muito positivamente. Para mim, ele é um jogador excelente, extremamente excelente, e espero que ele continue conosco e siga apresentando os níveis que tem mostrado".

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