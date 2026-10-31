Dirk Kuyt tem estreia desastrosa como técnico interino do Fenerbahçe

Dirk Kuyt teve uma estreia desastrosa como técnico interino do Fenerbahçe. O clube de Istambul perdeu em casa por 2 a 1 para o Göztepe, nono colocado da Süper Lig, neste sábado. O Fenerbahçe, que tem um ponto a mais que o adversário (16 a 15), ocupa apenas a quinta posição, nove pontos atrás do líder Galatasaray.

O técnico Ismail Kartal deixou o cargo após a derrota por 2 a 1 para o Galatasaray no início desta semana. Com isso, Kuyt deve comandar a equipe à beira do campo por três jogos, em princípio. O ex-atacante não pôde contar com seus compatriotas Nathan Aké e Jayden Oosterwolde, ambos lesionados.

O Fenerbahçe passou por dificuldades diante do Göztepe, que vem tendo boas campanhas na Süper Lig nos últimos anos sob o comando de Stanimir Stoilov. Perto do intervalo, o Fener saiu na frente com Matteo Guendouzi, que acertou um chute seco no canto mais distante.

Foi um belo impulso para o Fenerbahçe, mas, depois do intervalo, o time de Kuyt não conseguiu ampliar a vantagem e acabou sofrendo a virada.

Guendouzi lançou Sinclair Armstrong sem querer com um passe de calcanhar completamente errado. O irlandês levou a melhor sobre Milan Skriniar e também superou o goleiro Ederson: 1 a 1.

Apenas alguns minutos depois, o Fenerbahçe sofreu o segundo gol. Faustino Anjorin cruzou para André Henrique, que não deu chances a Ederson com uma cabeçada certeira.

Agora, Kuyt se prepara para um confronto muito especial. Na próxima quarta-feira, o Fenerbahçe enfrenta o Liverpool pela Champions League. Foi no clube inglês que Kuyt se destacou durante anos como jogador.