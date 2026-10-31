Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Dirk KuytImago
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Dirk Kuyt tem estreia desastrosa como técnico interino do Fenerbahçe

Fenerbahçe x Goztepe
Fenerbahçe
Goztepe
Campeonato Turco

Dirk Kuyt teve uma estreia desastrosa como técnico interino do Fenerbahçe. O clube de Istambul perdeu em casa por 2 a 1 para o Göztepe, nono colocado da Süper Lig, neste sábado. O Fenerbahçe, que tem um ponto a mais que o adversário (16 a 15), ocupa apenas a quinta posição, nove pontos atrás do líder Galatasaray.

O técnico Ismail Kartal deixou o cargo após a derrota por 2 a 1 para o Galatasaray no início desta semana. Com isso, Kuyt deve comandar a equipe à beira do campo por três jogos, em princípio. O ex-atacante não pôde contar com seus compatriotas Nathan Aké e Jayden Oosterwolde, ambos lesionados.

O Fenerbahçe passou por dificuldades diante do Göztepe, que vem tendo boas campanhas na Süper Lig nos últimos anos sob o comando de Stanimir Stoilov. Perto do intervalo, o Fener saiu na frente com Matteo Guendouzi, que acertou um chute seco no canto mais distante.

Foi um belo impulso para o Fenerbahçe, mas, depois do intervalo, o time de Kuyt não conseguiu ampliar a vantagem e acabou sofrendo a virada.

Próximas partidas
FB

FB

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

LIV

LIV

GOZ

GOZ

Campeonato Turco

07 de nov. de 2026

IBS

IBS

Guendouzi lançou Sinclair Armstrong sem querer com um passe de calcanhar completamente errado. O irlandês levou a melhor sobre Milan Skriniar e também superou o goleiro Ederson: 1 a 1.

Apenas alguns minutos depois, o Fenerbahçe sofreu o segundo gol. Faustino Anjorin cruzou para André Henrique, que não deu chances a Ederson com uma cabeçada certeira.

Agora, Kuyt se prepara para um confronto muito especial. Na próxima quarta-feira, o Fenerbahçe enfrenta o Liverpool pela Champions League. Foi no clube inglês que Kuyt se destacou durante anos como jogador.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google