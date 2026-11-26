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Dirk Kuijt está perto de assumir o comando do OH Leuven, segundo o Het Laatste Nieuws. As negociações estão na fase final.

Depois de encerrar a carreira como jogador, Kuijt começou sua trajetória como treinador no futebol profissional à frente do sub-19 do Feyenoord.

Natural de Katwijk, ele seguiu para o ADO Den Haag, onde foi demitido após apenas 17 jogos devido aos resultados abaixo do esperado.

Após passagens por Beerschot e FC Dordrecht, tornou-se auxiliar técnico do Fenerbahçe, clube pelo qual já havia jogado, no último verão.

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Como o técnico İsmail Kartal foi demitido recentemente, Kuijt também já deixou Istambul. Por isso, ele pode começar a trabalhar em Leuven já na segunda-feira.

Leuven e Fenerbahçe, porém, ainda precisam acertar alguns detalhes sobre o pagamento do salário de Kuijt, que continua sendo pago pelo clube turco.

Em Leuven, Kuijt substituirá Timmy Simons, ex-jogador do PSV. Simons foi para o KRC Genk no início deste mês e fará sua estreia no próximo fim de semana.

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Kuijt terá de esperar mais uma semana por sua estreia. O Leuven provavelmente enfrentará o Royal Antwerp em 6 de dezembro. Nessa partida, o ex-jogador, que disputou 104 jogos pela seleção holandesa, estará à beira do campo.

O Leuven ocupa atualmente a 13ª posição na Pro League belga. No clube, Kuijt encontrará o goleiro holandês Dani van den Heuvel.