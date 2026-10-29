Dirigente do Bayern de Munique faz afirmação bombástica sobre Michael Olise e a Bola de Ouro

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O CEO do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, afirmou com convicção que o ponta Michael Olise conquistará a Bola de Ouro ao longo da carreira. O atacante francês vive uma temporada brilhante na Alemanha e já marcou 12 gols em todas as competições nesta temporada.

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Olise recebe apoio para conquistar o prêmio máximo

O CEO do Bayern, Dreesen, declarou publicamente que acredita que Olise conquistará a Bola de Ouro no futuro. A previsão ousada vem após um início de temporada brilhante do ponta francês. Desde que chegou à Allianz Arena, em 2024, Olise tem apresentado um desempenho excepcional. O jogador de 24 anos soma 54 gols e 61 assistências em 119 partidas por todas as competições, incluindo 12 gols e sete assistências nesta temporada.

Após a recente conquista de um prêmio individual por Harry Kane, os dirigentes do Bayern já voltam as atenções para sua próxima estrela mundial. Dreesen acredita firmemente que Olise tem tudo o que é necessário para chegar ao topo do futebol mundial.

Dreesen faz previsão confiante sobre a Bola de Ouro

A cúpula do Bayern está claramente satisfeita com o impacto imediato de seu atacante. Dreesen não hesitou ao falar sobre o potencial do prolífico jogador de sua equipe. Em declarações divulgadas pelos canais oficiais do clube, o CEO expôs sua convicção inabalável no potencial do jogador. Ele considera que o elenco atual oferece o ambiente perfeito para o sucesso individual.

“Estou 100% convencido de que Michael ganhará a Bola de Ouro durante sua carreira”, explicou Dreesen. “Em nosso clube, ele se beneficia de um ambiente que lhe permite brilhar, com companheiros de equipe com quem se entende muito bem em campo.”

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O ambiente perfeito para o sucesso individual

Prêmios individuais no futebol raramente são conquistados sem um elenco de apoio dominante. O Bayern conta com um elenco repleto de talentos de nível mundial e uma estrutura tática ideal para um ponta explosivo como Olise. A sintonia entre o atacante francês e os demais jogadores de ataque fica evidente em seus números expressivos de gols. Dreesen fez questão de destacar que essa harmonia coletiva é o segredo para permitir atuações individuais de alto nível.

Próximas partidas FCB Bundesliga 13:30 BVB

“É assim que se pode chegar ao mais alto nível individual”, acrescentou o dirigente alemão. “Você pode ser o melhor jogador do planeta, mas, se não tiver companheiros para ajudá-lo, isso não adianta.”

Manter a fase incrível

Olise agora estará totalmente concentrado em manter seu impressionante ritmo de gols à medida que a temporada europeia se intensifica. Sustentar esse desempenho será crucial se ele quiser realmente entrar na disputa pela Bola de Ouro nos próximos anos. Mais recentemente, Olise também teve uma atuação brilhante na contundente vitória do Bayern por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha. Ele buscará contribuir novamente para sua equipe no confronto com o Borussia Dortmund pelo Der Klassiker da Bundesliga, neste sábado.