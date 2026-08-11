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Siep Engelen

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Diretoria do Feyenoord tem recado claríssimo para Gjivai Zechiël

Mercado da bola
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G. Zechiel

O Feyenoord quer renovar e estender o contrato de Gjivai Zechiël o mais rápido possível. É o que informa Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad. 

O meio-campista atuou por empréstimo no FC Utrecht na temporada passada, mas nesta temporada pode voltar a brigar por seu espaço no Feyenoord sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst. Zechiël fez uma excelente partida logo de cara no domingo, contra o Sparta (0 a 1). 

Motivo suficiente para a diretoria do Feyenoord estender o mais rápido possível o contrato de Zechiël, que se encerra em 2028. Com isso, o clube quer se antecipar ao interesse de outras equipes, já que o próprio Zechiël aparentemente ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro. 

“A diretoria do clube está muito satisfeita com a evolução do jogador”, afirmou o AD. No início deste verão europeu, ainda parecia que Zechiël se transferiria para o Lille OSC, que queria pagar 10 milhões de euros, mas no fim isso não aconteceu. 

“Enquanto estou em campo, estou sempre com vontade”, disse Zechiël no último domingo, em entrevista à ESPN. “O que acontece fora dele, deixo para os meus empresários. Tento realmente focar o mínimo possível nessas questões paralelas.” 

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O fato de o Feyenoord querer renovar com Zechiël, aliás, está em linha com os planos mais amplos do clube. Segundo o AD, o time de Roterdã quer voltar a dar ‘amplo espaço’ a jogadores formados em casa em um futuro próximo. 

Zechiël foi integrado em 2018 às categorias de base do Sparta Rotterdam, antes de encontrar seu caminho até o time principal do Feyenoord. Até aqui, ele entrou em campo 11 vezes pela equipe principal.

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