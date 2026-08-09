Diretor do NEC revela acordos descumpridos em torno da transferência de Kodai Sano para o PSV

No entorno da transferência de Kodai Sano para o PSV, acordos foram descumpridos, conta o diretor do NEC, Wilco van Schaik, no Goedemorgen Eredivisie da ESPN. Inicialmente, o meio-campista ainda não sairia, mas no fim acabou deixando o clube.

"Tínhamos combinado com todos que Sano ainda jogaria duas partidas. Todo mundo sabia disso", diz Van Schaik. Tanto o estafe do japonês quanto o PSV estavam cientes desse acordo. "Todo mundo sabia disso. Era simplesmente o combinado", enfatiza o dirigente.

Os dois clubes ainda conversavam sobre o momento em que a transferência seria concluída em definitivo, mas, ainda assim, Sano decidiu partir mais cedo para Eindhoven. "Tínhamos combinado com ele que, depois de Hoffenheim, uma transferência que estava muito próxima e da qual ele lamentou muito não ter se concretizado, colaboraríamos."

"Também para ajudá-lo, porque, se Carlos Aalbers (diretor técnico) tivesse esperado mais, ainda poderíamos ter ganhado mais. Mas você também lida com um jogador que nos ajudou no inverno ao ficar", afirma Van Schaik. "Ele não demonstrou nenhuma resistência. Então dissemos que colaboraríamos, também quando se trata desse tipo de clube."

Depois que uma transferência para o Hoffenheim não se concretizou, foi combinado que Sano primeiro disputaria o duelo de ida e volta com o Olympiacos e depois poderia sair. "Aí acontece de tudo, e naquela manhã tudo se juntou." O meio-campista falou com Dick Schreuder, que depois conversou com Van Schaik e Aalbers.

"Chamamos Kodai e ficou claro que não dava mais." Hans Kraay junior observa em seguida que o meio-campista de 22 anos possivelmente foi influenciado de fora para não jogar mais. "É um garoto jovem. Nós, no futebol, podemos achar todo tipo de coisa sobre isso, mas isso acontece com mais frequência", reage Van Schaik. Jan de Jong então chama isso de o lado feio do futebol.

No dia da partida, ficou claro que Sano já não estava mais com a cabeça no duelo com o Olympiacos (0 a 0). "Dick foi muito claro: fora do grupo. 'Não porque você seja um rapaz desagradável, mas essa decisão nos decepciona'", conta Van Schaik. Em seguida, o diretor do NEC ligou para o empresário do japonês para comunicar que Sano tinha de deixar a concentração do clube de Nijmegen. Pouco depois, Sano viajou para Eindhoven para concluir sua transferência para o PSV.