A intensidade do conflito dentro da Federação Internacional de Futebol (FIFA) se agravou, com Kevin Lamour, diretor executivo de operações da entidade, dirigindo críticas públicas ao seu presidente Gianni Infantino, nesta sexta-feira, por conta de seu plano relacionado à abertura da entidade comercial ligada à Copa do Mundo a investidores do setor privado.

Lamour, antigo colega de Infantino nas federações europeia e internacional, disse, em declarações divulgadas pela agência Associated Press, que os funcionários da FIFA "foram enganados", acrescentando que eles "merecem algo melhor do que o desprezo e a intimidação".

O dirigente francês, que ocupa o cargo desde 2024, descreveu o plano como um "projeto de uma só pessoa", conclamando os líderes do futebol a "fazerem a si mesmos as perguntas certas e tomarem as decisões certas".

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Apesar de suas duras críticas, Lamour não renunciou ao seu cargo, pois "se sente responsável em relação aos seus colegas da Federação Internacional", acrescentando: "E se isso significar que vou perder meu emprego, que seja. Entenderei essa decisão e a respeitarei. Pelo menos dormirei bem esta noite".

Essas declarações surgem em meio à crescente oposição europeia ao plano do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que inclui a criação de uma nova empresa denominada FIFA Forward Enterprise, reunindo as operações comerciais e as operações de organização dos torneios da Federação Internacional, com a abertura de uma parte dela a investidores do setor privado.

A FIFA havia apresentado a nova empresa com uma avaliação de cerca de 20 bilhões de dólares, com a possibilidade de arrecadar até 4,2 bilhões de dólares, por meio da venda de uma participação minoritária a investidores, ao mesmo tempo em que afirmou que manterá o controle da empresa, das decisões esportivas e da governança de suas competições.

A crise também registrou a renúncia do norte-americano Carlos Cordeiro, conselheiro de destaque de Infantino, em protesto contra o projeto, ao mesmo tempo em que o ministro das Finanças britânico, John Healey, declarou que os planos da FIFA "estão desmoronando", manifestando seu orgulho por a Federação Inglesa e a UEFA liderarem a campanha contra a venda de uma participação ligada à Copa do Mundo.



