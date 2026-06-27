Diretor da Federação Austríaca: Talvez empatemos com a Argélia... e o escândalo de Gijón já é coisa do passado

Peter Schöttel, diretor esportivo da Federação Austríaca de Futebol, afirmou hoje, sábado, que a seleção de seu país entrará em campo contra a Argélia com a mentalidade de vencer, embora um empate possa ser suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final em alguns cenários.

Schottel acrescentou, em declarações publicadas pela revista alemã “Kicker”: “A partida também pode terminar empatada, pois essa é uma possibilidade no futebol, mas não se pode entrar em campo jogando apenas pelo empate... Nosso objetivo é a vitória”.

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E continuou: “A comissão técnica não discutiu nenhum cenário relacionado a evitar a vitória ou escolher um adversário específico na próxima fase”, afirmando que a equipe está focada apenas em apresentar o melhor desempenho possível.

Schottel abordou as comparações feitas com o “escândalo de Gijón” na Copa do Mundo de 1982, quando a Argélia foi eliminada após a famosa partida entre a Alemanha Ocidental e a Áustria, afirmando que a situação atual é completamente diferente.

Ele disse: “Não penso em 1982. Esta é uma época totalmente diferente, e nossos jogadores atuais nem haviam nascido naquela época. Não se deve associar esses acontecimentos ao que ocorrerá na partida contra a Argélia”.

O diretor esportivo da Federação Austríaca concluiu suas declarações ressaltando que a seleção entrará em campo com espírito totalmente competitivo, enfatizando que pensar na identidade do próximo adversário ou nas contas do calendário não afetará a maneira como a equipe joga.

Atualmente, a Áustria ocupa a segunda colocação do Grupo 10, com 3 pontos, à frente da Argélia, terceira colocada, por diferença de gols, enquanto a Argentina já garantiu a liderança e a Jordânia foi oficialmente eliminada da competição.