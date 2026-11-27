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Quatro jogos da Keuken Kampioen Divisie foram cancelados, anunciou a competição na manhã desta sexta-feira por meio de seus canais oficiais.

“Quatro jogos da Keuken Kampioen Divisie marcados para sexta-feira, 27 de novembro de 2026, foram cancelados devido às condições climáticas. A direção das competições do futebol profissional tomou a decisão após consultar as partes locais envolvidas”, informa o site da KKD.

Os jogos são Jong FC Utrecht x Almere City FC, FC Dordrecht x Vitesse, VVV-Venlo x RKC Waalwijk e Jong AZ x TOP Oss.

A decisão da direção da competição se deve ao fato de que, diante da previsão do tempo, não é possível garantir que os gramados terão condições de jogo.

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Os jogos cancelados serão remarcados em breve, acrescenta o comunicado da KKD.

Por enquanto, Jong Ajax x Heracles Almelo, NAC Breda x FC Den Bosch e MVV Maastricht x Jong PSV seguem programados normalmente.

O jogo da Eredivisie entre FC Groningen e Willem II também continua marcado para sexta-feira, às 20h.