Diomande ameaça o trono de Vinícius: parada da data Fifa embaralha os planos de Mourinho

A pausa para as datas Fifa não foi apenas um descanso passageiro para o marfinense Yan Diomandé, mas sim um obstáculo inesperado que interrompeu uma trajetória ascendente que vinha desenhando os contornos de uma nova estrela do Real Madrid.

O jogador, que até agora não vinha apresentando o nível esperado de uma contratação que custou 146 milhões de euros, havia finalmente começado a provar que merecia a camisa branca, a ponto de vozes dentro da casa madrilenha já pedirem que lhe dessem a titularidade em detrimento de Vinícius Júnior.

Diomandé, conhecido por sua inclinação ao trabalho coletivo mais do que à exibição individual, impôs-se nos últimos tempos com sua grande disciplina defensiva em cada partida e com uma melhora notável em seus números ofensivos por meio do aumento na média de passes decisivos, transformando-se de uma contratação polêmica em uma carta tática na qual se pode confiar.

Contudo, sua convocação para a seleção de seu país, a Costa do Marfim, interrompeu esse embalo, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

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O jovem ponta disputou 209 minutos com a Costa do Marfim em três confrontos diante de Camarões, Somália e Gana, nos quais completou duas partidas inteiras e entrou como suplente nos minutos finais da terceira, em uma tentativa de manter o ritmo de jogo.

Agora, Diomandé retorna à capital espanhola diante de um verdadeiro teste, pois o que se exige dele não é apenas recuperar o nível que apresentava antes da pausa, mas confirmar que merece seu lugar no projeto do Real Madrid, caso contrário as dúvidas sobre seu futuro voltarão à tona mais uma vez.

As previsões indicam que o jogador, capaz de atuar nas posições de ponta direita e esquerda, voltará a fazer parte do grupo titular de José Mourinho na retomada das competições, um cenário que pode abrir a porta para grandes mudanças no setor ofensivo, que podem atingir nomes do porte de Arda Güler ou até do próprio Vinícius, mas esse é outro capítulo da história cujo momento de ser escrito ainda não chegou.



