Dirk Kuijt: “No momento, ele não está à altura do Feyenoord”

Stéphano Carrillo (20) teve uma temporada decepcionante no FC Dordrecht. O jogador mexicano, emprestado pelo Feyenoord, marcou apenas 4 gols em 34 partidas oficiais.

Dennis te Kloese trouxe Carrillo para o Feyenoord em fevereiro de 2025 por nada menos que 2,5 milhões de euros. Após 49 minutos na equipe principal, decidiu-se colocá-lo no Dordrecht nesta temporada.

No Krommedijk, Carrillo não conseguiu conquistar uma vaga de titular. No total, ele somou 1.365 minutos, distribuídos por 34 partidas. Só após o recesso de inverno o mexicano marcou seu primeiro gol da temporada.

Dirk Kuijt, técnico do Dordrecht, foi convidado no domingo do programa Goedemorgen Eredivisie, na ESPN. O ícone do clube deu sua opinião sincera. “Eu esperava mais de Carrillo neste momento.”

“Mas estamos falando de um rapaz de vinte anos, que vem do México e tem a expectativa de que faria o mesmo que seu antecessor, Santiago Giménez”, Kuijt imediatamente matizou.

Ainda assim, Kuijt ficou desapontado. “Ele veio trabalhar no Dordrecht em instalações totalmente diferentes. É muito diferente de Varkenoord e ainda não está indo como se gostaria, o que é uma pena. No momento, o que ele tem apresentado não é suficiente, e todos concordamos nisso. Nunca fui um treinador ou uma pessoa que critica publicamente um jogador.”

O Dordrecht não se classificou para os Play-Offs da Keuken Kampioen, o que significa que a temporada de Carrillo chegou ao fim. Em princípio, o talentoso atacante retorna ao Feyenoord, onde tem contrato até meados de 2029.