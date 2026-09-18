A experiência do Al-Ahli saudita na competição continental se repete, mas os detalhes desta vez parecem completamente diferentes da edição que o time disputou há um ano, depois que muitos nomes mudaram dentro do clube, começando pela comissão técnica e chegando a vários dos principais craques do time, enquanto o teto das ambições subiu após a nova conquista asiática.

Na edição de 2025, o Al-Ahli disputou o torneio sob o comando do alemão Matthias Jaissle, e o time contava em suas fileiras com nomes do porte do argelino Riyad Mahrez e do marfinense Franck Kessié, além de entrar nas competições como campeão da Ásia uma vez, antes de perder para o Pyramids pelo placar de 3 a 1.

Já a edição de 2026, o Al-Ahli disputa de forma diferente, depois que Marino Pušić assumiu o comando do time, e tanto Jaissle quanto Mahrez e Kessié partiram, ao mesmo tempo em que novos nomes entraram nos planos do time, com destaque para Eduard Spertsyan e Francisco Trincão.

O Al-Ahli mudou, mas a ambição subiu

A maior diferença entre as duas edições não se relaciona apenas com a mudança de alguns nomes, mas com a evolução ocorrida na posição continental do Al-Ahli, depois que o time conseguiu conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de elite pela segunda vez, chegando ao torneio atual carregando o título de campeão da Ásia duas vezes.

Essa conquista coloca o Al-Ahli diante de uma responsabilidade diferente, porque o time já não disputa o confronto apenas em busca de se provar diante do campeão de outro continente, mas entra nele sendo cobrado a preservar sua imagem como um dos campeões da Ásia, especialmente quando enfrenta o Sundowns, campeão da África.

Ao mesmo tempo, Pušić precisa lidar com um time cujos traços mudaram em comparação com a temporada passada, depois que o Al-Ahli perdeu vários elementos que representavam uma parte importante de sua personalidade, com destaque para Mahrez e Kessié, o que coloca o treinador diante da missão de construir uma nova identidade utilizando os elementos existentes atualmente.

De Jaissle a Pušić

Matthias Jaissle foi o homem que comandou o Al-Ahli na edição de 2025, e ele se apoiava em um conjunto de nomes que formavam grande parte da força do time naquele momento, à frente deles Mahrez e Kessié, antes que aquela etapa terminasse com a saída do treinador e dos jogadores do clube.

Em contrapartida, Marino Pušić comanda o Al-Ahli na edição de 2026, e está diante da oportunidade de apresentar um time diferente do ponto de vista técnico, especialmente porque as mudanças ocorridas no elenco lhe dão espaço para redistribuir as funções e construir um sistema que se adapte às características dos novos elementos.

A chegada de Spertsyan e Trincão representa parte dessa mudança, já que o Al-Ahli possui agora novos nomes capazes de dar ao time soluções diferentes na construção dos ataques e na criação de perigo, mas o verdadeiro teste será a capacidade de Pušić de integrar esses elementos dentro de um sistema coeso diante de um adversário forte.

Spertsyan e Trincão diante do Sundowns

A presença de Eduard Spertsyan e Francisco Trincão adiciona uma dimensão diferente à escalação do Al-Ahli em comparação com a edição passada, depois que o time passou a possuir novas opções no lado ofensivo e na criação de jogadas, em vez de depender dos nomes que estavam presentes na edição de 2025.

Mas o confronto com o Sundowns não permitirá ao Al-Ahli muito tempo para experimentar, especialmente porque o time sul-africano possui grande experiência em partidas como essa, além de que a realização do jogo em seu campo adiciona outro fator aos cálculos da partida.

Por isso, a capacidade de Pušić de aproveitar seus novos jogadores e encontrar o equilíbrio entre a posse de bola, a pressão e a segurança defensiva será um dos detalhes mais importantes que podem determinar a forma do Al-Ahli, especialmente porque qualquer ímpeto ofensivo mal calculado pode dar ao Sundowns os espaços que ele sabe explorar bem.

Um novo confronto

Há um ano, o Al-Ahli se chocou com o campeão da África na ocasião, o Pyramids, em um confronto que terminou com sua derrota pelo placar de 3 a 1, interrompendo sua jornada diante do representante do continente africano, em um teste que revelou a dificuldade dos confrontos que reúnem campeões continentais, por mais que mudem os nomes e as circunstâncias.

E, passado um ano, o Al-Ahli se encontra diante de um novo confronto com o campeão da África, mas desta vez diante do Sundowns, e em circunstâncias completamente diferentes, depois que a comissão técnica mudou e vários dos principais elementos do time partiram, à frente deles Matthias Jaissle, Riyad Mahrez e Franck Kessié.

Em contrapartida, o Al-Ahli entra no confronto atual carregando o título da Ásia pela segunda vez, e com um novo conjunto comandado por Marino Pušić, com a presença de nomes como Eduard Spertsyan e Francisco Trincão, tornando a partida uma oportunidade para o time saber o quanto é capaz de apresentar uma resposta diferente diante do campeão da África.

E entre a edição de 2025, na qual o Al-Ahli perdeu para o Pyramids, e a edição de 2026, na qual enfrenta o Sundowns, muitos detalhes mudaram dentro do time, mas o confronto mantém o mesmo denominador comum: campeão da Ásia diante do campeão da África, com o desejo do Al-Ahli de que não se repita o desfecho ocorrido há um ano.