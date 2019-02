Diego sobre tragédia do CT: “Meu sobrinho poderia estar lá”

Meia falou sobre incêndio no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, visita aos jovens hospitalizados e fala em "seguir sendo inspiração aos garotos"

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (12), o meia Diego comentou sobre o incêndio no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e como isso o afetou de maneira particular.

"O nosso relacionamento com esses garotos sempre foi excelente, eles sempre participavam do nosso dia a dia. Eu tenho um sobrinho que joga no Sub-14 do Flamengo, ele tinha amigos que estavam lá naquele alojamento e ele mesmo poderia estar lá. Nós temos uma ligação e um respeito muito grande. Eu estava me preparando para ir ao CT quando um funcionário do clube me avisou do que aconteceu", revelou o camisa 10.

Atleta do Flamengo desde 2016, o meia admitiu que utilizou o alojamento de contêineres e preferiu se abster de opinar sobre a estrutura ser a ideal para receber os jogadores.

"Desde quando eu cheguei, o clube tem demonstrado diariamente, constantemente que quer evoluir, não só para os profissionais mas também para as categorias de base. Quando eu cheguei, todas as estruturas eram de contêineres, eu utilizei toda essa estrutura e, a partir daí, acompanhei a evolução do clube. As questões técnicas e burocráticas, eu não estou aqui para falar sobre isso, mas é fato de que existe a preocupação da diretoria passada e a atual de evoluir e melhorar", comentou Diego.

Sob forte emoção, Diego lembrou sobre a visita ao hospital onde estão os sobreviventes e como o contato com um dos jovens o marcou.

"Ontem nós visitamos os garotos e, por exemplo, o Cauan. Nós tiramos foto e ele está se recuperando bem. Obviamente ele está um pouco triste. Eu peguei o telefone dele e mandei uma foto para ele, a nossa foto juntos e ele me mandou uma foto comemorando um gol e me perguntou: 'Você conhece essa comemoração? Eu me inspiro em você'. Então nós temos que seguir porque seremos inspirações. O Cauan se inspira em mim, assim como há outros jovens que se inspiram em outros jogadores", emendou Diego.

O Flamengo jogará pela semifinal da Taça Guanabara na próxima quinta-feira (14).