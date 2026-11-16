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O ex-goleiro deixou em aberto a possibilidade de o compatriota brasileiro do Real Madrid chegar a Milão em janeiro.

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A janela de transferências de inverno ainda está longe de começar, e o nome de Endrick já virou um assunto recorrente. Na Itália, Milan de um lado e Roma do outro disputam a chance de conseguir seu empréstimo junto ao Real Madrid na próxima janela de janeiro. Em torno dessa intenção, porém, surgiu um verdadeiro debate e uma disputa para ver quem consegue levá-lo com mais força a um ou outro destino.

Quem também se pronunciou nas últimas horas foi o ex-goleiro do Milan Nelson Dida, brasileiro como Endrick. Em entrevista à Sky durante o Troféu Italo Galbiati, ele primeiro destacou a evolução do Milan e depois elogiou Endrick, dizendo esperar ver em breve o jogador ou outro brasileiro com a camisa do clube.

MILAN EM EVOLUÇÃO - "O Milan está evoluindo aos poucos. É um Milan que vai bem no campeonato. Acho que ainda podemos fazer mais, enquanto na Copa ainda falta alguma coisa"



ENDRICK LEMBRA ROMANRIO - "Para mim, Endrick é um grande jogador. Quando o vejo jogar, ele me lembra um pouco Romario, que é baixinho, mas decisivo quando está na área. Quando teve a oportunidade de jogar, também marcou gol".

ESPERO UM BRASILEIRO NO MILAN - "Acho que ele pode realmente ir bem no Real Madrid e na seleção, mas se estiver disponível para vir para o Milan... Eu digo que espero que um brasileiro volte em breve a jogar no Campeonato Italiano e a vestir a camisa do Milan".