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Dick Schreuder afastou Delé Thomas do elenco. O atacante do NEC foi suspenso por motivos disciplinares, afirmou o treinador diante das câmeras da Ziggo Sport.

Delé Thomas chegou ao NEC no último verão europeu, vindo do RB Leipzig por um milhão de euros, mas ainda não conseguiu se destacar em Nijmegen.

Até agora, entrou principalmente no decorrer das partidas e disputou apenas seis jogos pelo NEC.

O ponta-esquerda de 19 anos passou pelas categorias de base do PSV, que o contratou das categorias de base do Feyenoord.

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No inverno de 2025/26, seu contrato com o PSV chegou ao fim. Ele não chegou a um acordo para renová-lo e, então, foi para a Alemanha.

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Thomas não teve oportunidades no Leipzig durante o último semestre e, assim, pôde sair apenas seis meses depois de chegar.

Por isso, ele não estará entre os relacionados do NEC para o duelo de quinta-feira com o Stade Rennes, pela fase de grupos da Europa League.

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Não é a primeira vez que Schreuder suspende o jogador de 19 anos. Há algumas semanas, ele ficou fora do jogo contra o Ajax (1 a 1).

“Queremos ajudá-lo a se tornar um bom profissional, mas ele teve um retrocesso nesse processo”, disse Schreuder na ocasião.

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Schreuder não revelou o motivo exato da suspensão. Também não se sabe se ele voltará ao elenco no próximo fim de semana. "As coisas não correram bem na última semana. Trabalhamos com ele todos os dias, mas a situação não está evoluindo na direção certa."