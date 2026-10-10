Dick Schreuder reagiu diante das câmeras da ESPN, antes de Ajax x NEC, à entrevista curiosa de Dusan Tadic no início desta semana. O treinador tem uma opinião bastante contundente sobre o caso.

Em conversa com o NU.nl, Tadic deixou claro que seu amor pelo Ajax continua muito grande. Mas não só isso. Ele também fez algumas declarações menos felizes sobre sua situação atual no NEC. “Eu faço regularmente ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta depois de alguns toques. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais. Isso pesa para mim, muitas vezes estou em luta comigo mesmo e então minha cabeça vira uma tempestade”, disse o veterano, entre outras coisas.

“Sim, na época em que ele jogava no Ajax, naturalmente havia um time fantástico”, respondeu Schreuder sobre isso à ESPN. “Então eu até consigo entender um pouco, também é a maneira como ele diz isso. Porque também importa em que contexto exatamente ele disse isso.”

“Há uma história muito mais ampla por trás disso do que parece aí. Sempre há várias partes envolvidas. Estamos apenas tentando manter a calma, abordar isso com tranquilidade. Amanhã vamos seguir trabalhando nisso”, disse o treinador do NEC.

Foi sugerido que as declarações de Tadic também teriam repercutido mal entre seus companheiros de equipe, mas, segundo Schreuder, não é o caso. “Pelo que vejo no grupo... Eles sentam à mesa juntos, deram risada. Então, para mim, isso já está claro.”

“Olha, estamos em um processo totalmente novo dentro do clube. Desde o verão, isso está claro. Com muitos jogadores novos, muitos jovens, jovens talentos... Há muitas coisas que precisamos fazer melhor, precisamos mudar.”

“Vejo Dusan como uma parte importante disso, assim como Linssen, Chery, Sandler, Nuytinck. Todos esses caras foram contratados para fazer o NEC crescer. Vejo isso em Dusan todos os dias, e realmente não vejo nada de estranho nem nada de errado”, concluiu Schreuder.