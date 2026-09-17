O técnico do NEC, Dick Schreuder, divulgou a escalação para o confronto contra a Juventus. O treinador não tem grandes surpresas reservadas. Pelo lado dos italianos, Teun Koopmeiners começa no banco.

Nikolas Polster vai defender o gol na ausência de Gonzalo Crettaz, que, assim como Emre Mor, se recupera de uma lesão. A defesa com três homens será formada por Tobias Storm, Philippe Sandler e Almugera Kabar.

Pela direita no meio-campo de quatro jogadores, Ayodele Thomas terá de levar o perigo necessário, enquanto Noé Lebreton atuará pela esquerda. Clement Bischof e Darko Nejasmic serão os responsáveis pela marcação no meio-campo.

No ataque, Dusan Tadic, Tjaronn Chery e Bryan Linssen terão a missão de assumir a produção ofensiva. Entre outros, Kaj Sierhuis, Bram Nuytinck e Perr Schuurs começam no banco de reservas no Allianz Stadium.

Do lado da Juventus, o técnico Luciano Spalletti não poderá contar com Kenan Yildiz, o capitão Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. O trio está lesionado. Leia aqui mais sobre a Juventus.

Escalação da Juventus: Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Çelik; Sarr, McKennie, Douglas Luiz; Alajbegovic, Woltemade, González.

Escalação do NEC: Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Bischoff, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.