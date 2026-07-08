Dick Schreuder conquista o Prêmio Rinus Michels após uma temporada fantástica com o NEC

Dick Schreuder levou para casa o Prêmio Rinus Michels de melhor técnico da última temporada da Eredivisie. O técnico de 54 anos conduziu o NEC a um histórico terceiro lugar e superou os concorrentes Peter Bosz (PSV) e Anthony Correia (Telstar).

Sob o comando de Schreuder, o NEC combinou sua filosofia de jogo altamente ofensiva com excelentes resultados. Por um longo período, o time de Nijmegen chegou a disputar o segundo lugar e a vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

No fim das contas, ficou com o terceiro lugar e a fase preliminar da Liga dos Campeões: a melhor classificação final de todos os tempos do NEC na Eredivisie. Além disso, o time revelação conquistou um número recorde de pontos: 59.

Além disso, a equipe de Schreuder quebrou o recorde de gols do NEC (77) e registrou um número histórico de vitórias (16). A equipe de sucesso também chegou à final da Copa da KNVB (derrota por 5 a 1 para o AZ).

Bosz conquistou o título nacional com grande convicção com o PSV, que, sob o comando do experiente técnico, já pode se considerar a melhor equipe da Holanda há três anos. No entanto, isso não foi suficiente para superar Schreuder.

Correia também foi uma indicação lógica. O ex-zagueiro causou sensação ao manter o Telstar na primeira divisão após a promoção totalmente inesperada para a Eredivisie.

Correia recebeu muitos elogios por seu estilo ousado de jogo e, após uma batalha heróica contra o FC Volendam na última rodada, garantiu a permanência do time na divisão. Atualmente, Correia é técnico do FC Utrecht.