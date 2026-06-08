Dick Advocaat reage com veemência à demissão de Robin van Persie do Feyenoord: "Ele mesmo causou isso"

Dick Advocaat parece não entender muito bem a demissão de Robin van Persie, segundo declarou à revista Voetbal International. O “Pequeno General” considera a situação “estranha” e gostaria de ter visto Van Persie permanecer no comando do time de Roterdã por mais tempo.

Van Persie foi demitido pelo Feyenoord no domingo, após uma temporada turbulenta — na qual, ainda assim, o time conquistou o segundo lugar. Advocaat, que se tornou o braço direito do técnico na segunda metade da temporada, não entende nada dessa decisão dos dirigentes do clube de Roterdã.

“Robin van Persie é um treinador jovem e talentoso. É claro que ele cometeu erros, mas treinadores experientes também cometem. Van Persie é dedicado, tem conhecimento e — o que também não é pouco importante — tem muito carisma”, começa Advocaat.

O ex-técnico da seleção nacional enfatiza principalmente que Van Persie teve azar, mas, apesar disso, conseguiu conquistar o cobiçado segundo lugar, garantindo assim a participação na Liga dos Campeões. “Ele teve que lidar, durante seis meses, com doze jogadores lesionados, muitos dos quais titulares. Se, apesar disso, você ainda assim fica em segundo lugar e é demitido, então você está em uma sintonia totalmente errada”, continua ele.

“Agora vão dizer que ele conquistou poucos pontos na Liga Europa e menos do que o segundo colocado costuma conquistar na Eredivisie. Ora, o Feyenoord ficou em segundo lugar. Na fase final do campeonato, ele não perdeu mais nenhuma partida. A Liga dos Campeões, isso é que deveria contar. Ele realmente conquistou isso sozinho.”

Sua crítica também se dirige ao diretor técnico Dévy Rigaux, cuja coletiva de imprensa na semana passada ele considerou “de dar vergonha alheia”. “Já dava para perceber naquela hora que algo ia acontecer. Um homem de 38 anos que trabalhou alguns anos como diretor técnico no Club Brugge chega ao grande Feyenoord, ainda não conhece ninguém e de repente solta esse tipo de discurso. Isso poderia ter sido feito de outra maneira.”

“Se ele não quisesse continuar com Van Persie, isso também poderia ter sido anunciado imediatamente. Não se trata assim um técnico que rendeu muitos milhões ao clube com a classificação para a Liga dos Campeões. Afinal, é dinheiro com o qual ele pode contratar bons jogadores”, conclui Advocaat.