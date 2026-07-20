Dica do campeão mundial... Kookoria enterra uma moeda no gramado da final da Copa do Mundo

O lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid, atendeu ao pedido de Juan Cabdevía, campeão mundial com a seleção espanhola em 2010, antes do início da final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola conquistou o título da Copa do Mundo ontem, domingo, após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, que se estendeu por duas prorrogações.

A rede francesa “Foot Mercato” informou que Cocoria reviveu um ritual famoso no futebol espanhol ao atender ao pedido de Cabdevía, enterrando uma moeda no gramado do MetLife Stadium, minutos antes do início da partida contra a Argentina.

A rede acrescentou que, assim como aconteceu durante a vitória da Espanha sobre a Holanda (1 a 0) na prorrogação, também na final de 2010, esse gesto provou ser um bom presságio para a seleção espanhola.

Vale lembrar que o Real Madrid anunciou oficialmente a contratação de Cocoria, vindo do Chelsea, antes do início da campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026.



