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A escalação do Real Madrid para enfrentar o Alavés traz novidades, depois que José Mourinho decidiu fazer mudanças claras entre os titulares. A medida reflete o desejo de renovar o time e dar oportunidades a alguns jogadores, com nomes de destaque de volta às suas posições, a começar por Jude Bellingham, além da presença de Brahim Díaz desde o início.

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De acordo com a escalação divulgada, o treinador português fez 4 alterações em relação ao time que disputou o último jogo da equipe na Champions League. A principal delas foi a entrada de Brahim Díaz entre os titulares, já que Diomande foi poupado, uma mudança chamativa nas opções ofensivas do time antes do aguardado confronto com o Alavés.

O Real Madrid começa a partida com Thibaut Courtois no gol e, à sua frente, Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella na defesa. Aurélien Tchouaméni e Arda Güler ficam responsáveis pelo meio-campo, em um setor que busca controlar o ritmo do jogo e dar o apoio necessário ao ataque.

No setor ofensivo, Mourinho aposta em Brahim Díaz, Jude Bellingham e Vinícius Júnior atrás do atacante francês Kylian Mbappé. Com isso, o time ganha variedade de movimentação e de opções no ataque, com mais de um jogador capaz de criar chances e chegar ao gol adversário, seja em jogadas individuais, seja na movimentação entre as linhas.

O retorno de Bellingham à função de armador está entre as principais características da nova escalação. Mourinho optou por devolvê-lo à faixa do campo que lhe dá mais espaço para influenciar a construção das jogadas e ligar os setores do time, aproveitando sua capacidade de movimentação e de criação, além de sua presença nas zonas de perigo atrás dos atacantes.

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A escalação também marca a volta da dupla de zaga formada por Konaté e Huijsen, uma escolha que dá outra cara à linha defensiva e reflete o desejo da comissão técnica de contar com jogadores cujo retorno ao time titular já era esperado. Já o descanso de Diomande é uma das decisões mais marcantes de Mourinho entre as quatro mudanças feitas antes do duelo com o Alavés.