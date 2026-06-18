Díaz leva o Bayern de Munique à vitória sobre o Real Madrid na Copa do Mundo

O Bayern de Munique reforçou seu domínio goleador na história da Copa do Mundo, depois que o colombiano Luis Díaz marcou um gol na vitória de sua seleção sobre o Uzbequistão (3 a 1), nesta manhã de quinta-feira, horário de Greenwich, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Graças ao gol de Díaz, os jogadores do Bayern de Munique elevaram sua contagem para 83 gols na história da Copa do Mundo, tornando-se o clube cujos jogadores marcaram mais gols na competição, superando o Real Madrid, que possui 82 gols, segundo a rede francesa “stats foot”.

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A Colômbia abriu o placar contra o Uzbequistão, com um gol de Daniel Muñoz aos 40 minutos, mas a seleção asiática empatou com Abbas Bek Fayzulaev, aos 60 minutos.

E Díaz, estrela do time bávaro, devolveu a vantagem à seleção latino-americana mais uma vez, aos 65 minutos, antes de Jaminton Campaz fechar o placar com o terceiro gol da Colômbia aos 90+9 minutos.

Com essa vitória, a seleção colombiana chegou a 3 pontos, assumindo a liderança do Grupo 11, com dois pontos de vantagem sobre Portugal e a República Democrática do Congo, que empataram em 1 a 1, enquanto o Uzbequistão ficou na última posição da tabela, sem nenhum ponto.



