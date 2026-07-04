Díaz derruba Hakimi do trono... 5 números marcantes dos Leões do Atlante

A seleção marroquina apresentou uma excelente atuação no segundo tempo da partida contra o Canadá pelas oitavas de final da Copa do Mundo, transformando o empate sem gols do primeiro tempo em uma vitória esmagadora por três a zero e confirmando sua forte presença nas fases eliminatórias.

Ezzedine Ounahi abriu o placar após um passe preciso de Achraf Hakimi, que elevou seu total para 15 partidas na Copa do Mundo, reforçando seu recorde como o jogador africano com mais participações na história do torneio.

Hakimi também somou três assistências, igualando a marca de El Taher El Khalaj na Copa do Mundo de 1998 como o jogador marroquino com mais assistências em uma Copa do Mundo.

Nos minutos finais, Ibrahim Díaz continuou a brilhar ao dar a assistência para o segundo gol de Ounahi, antes de encerrar a partida com um passe decisivo para Sofiane Rahimi aos 90+8 minutos, tornando-se o primeiro jogador africano da história a dar quatro assistências em uma Copa do Mundo, ultrapassando Hakimi e El Khalaj, e ficando apenas uma assistência atrás do francês Michael Oulissi, líder da lista de criadores de gols.

Com essa vitória, os “Leões do Atlas” conquistaram a quarta vitória africana nas fases eliminatórias da história da Copa do Mundo, o que equivale à metade das vitórias do continente africano somadas, já que Egito, Gana, Senegal e Camarões haviam conquistado uma vitória cada. Além disso, o Marrocos se tornou a primeira seleção africana a chegar às quartas de final duas vezes, superando Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010).

A seleção marroquina marcou seus três gols com apenas cinco chutes a gol, com uma taxa de acerto de 60%, a mais alta em uma partida eliminatória desde o início do registro de estatísticas oficiais na Copa do Mundo, em 1966.