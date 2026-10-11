A derrota do Liverpool para o Manchester City por 3 a 0, neste domingo, no estádio de Anfield, entrou na lista das mais pesadas sofridas pelo clube em casa desde o início da Premier League (o Campeonato Inglês), de acordo com a rede "BBC Sport", já que o Liverpool nunca havia perdido por uma diferença maior que 3 gols em seu estádio nesta competição.

A lista é liderada por duas derrotas por 4 a 1: a primeira para o Chelsea, em 2005, e a segunda para o Manchester City, em 2021. Em seguida, aparecem 3 derrotas por 3 a 0: contra o West Ham, em 2015, o Nottingham Forest, em 2025, e o Manchester City, hoje.

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Erling Haaland marcou o primeiro gol do City aos 65 minutos, depois o belga Jérémy Doku ampliou aos 68, antes de o francês Rayan Cherki fechar a goleada aos 78.

Os três gols saíram em apenas 13 minutos, após a expulsão do holandês Ryan Gravenberch, meio-campista do Liverpool, aos 62 minutos, ao receber o segundo cartão amarelo.

Com essa vitória, o City reforçou sua liderança na Premier League, somando 100% de aproveitamento, com 18 pontos em 6 partidas, enquanto o Liverpool estacionou nos 9 pontos, na nona colocação.

O Manchester City se prepara para receber o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, no Etihad Stadium, pela primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

A partida de hoje foi a primeira do City desde que uma comissão independente o condenou por violar as regras financeiras da Premier League ao longo de 9 anos, decisão contra a qual o clube recorreu.







