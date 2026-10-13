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... e um lugar especial atrás de Buffon!

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Olivier Giroud entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa após atuar contra o Arsenal, seu ex-clube, na segunda rodada da fase de liga da competição, na noite de terça-feira.

O Lille perdeu no Emirates Stadium por três gols a zero, todos marcados pelo Arsenal em sete minutos (aos 64, 67 e 71), com Timber, Eze e Saka, respectivamente.

Giroud entrou no jogo saindo do banco de reservas, aos 78 minutos, na vaga do japonês Ayase Ueda.

Segundo dados da Opta, "Giroud, com 40 anos e 13 dias, tornou-se o primeiro jogador francês com 40 anos ou mais a atuar em uma partida da Liga dos Campeões da Europa".

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O veterano astro francês também se tornou o segundo jogador da história, independentemente da nacionalidade, a disputar a Liga dos Campeões da Europa com 40 anos ou mais defendendo um clube francês, depois do goleiro italiano Gianluigi Buffon com o Paris Saint-Germain na temporada 2018-2019.