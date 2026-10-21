Como o clube confirmou na quarta-feira, o excepcional jogador georgiano rompeu o ligamento cruzado. Ele desfalcará o Paris Saint-Germain por meses.

Kvaratskhelia torceu o joelho após quase uma hora de jogo, em uma disputa leal de bola com Xavi Espart, do Barcelona, e caiu de mau jeito no gramado. Depois, não conseguiu deixar o campo por conta própria. Precisou de apoio para chegar ao vestiário e mal conseguia apoiar o peso na perna afetada.

"Por que eu? Nunca deixei nada ao acaso. Provavelmente me preparei para este jogo melhor do que nunca. Achei que estivesse preparado para tudo, mas não para isso", escreveu Kvaratskhelia em georgiano no Instagram. Ele acrescentou que está "pronto para passar os próximos meses entre trabalho, dor e lágrimas".

Segundos antes, o capitão Marquinhos já havia sofrido uma lesão em uma disputa de bola com Anhtony Gordon e sinalizado ao técnico Luis Enrique que não conseguiria continuar. Em seguida, os dois foram substituídos.

Dembele também ficará muito tempo fora do PSG?

Na primeira etapa, o astro do PSG Dembele já havia se lesionado, aos 19 minutos. O atual melhor jogador do mundo se machucou durante uma disputa em velocidade, sem ação direta de um adversário. Depois de acelerar, o atacante parou de repente e levou a mão à coxa esquerda. Uma lesão muscular pode deixá-lo afastado por um período mais longo.

As câmeras registraram a expressão de dor de Dembele, e logo ficou claro que ele não conseguiria continuar. Para o PSG, a lesão do campeão mundial de 2018 também é uma péssima notícia, já que ele vinha novamente em ótima fase. Marcou quatro gols e deu seis assistências em dez jogos oficiais nesta temporada. O jogador de 29 anos participou de seis gols em apenas duas partidas da Champions League e se destacou na vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na semana anterior.

O FC Barcelona também teve ao menos um jogador lesionado: Dani Olmo, ex-Leipzig de 28 anos, machucou-se em uma disputa de bola no meio-campo com Vitinha. Hansi Flick precisou fazer a substituição após apenas 26 minutos, colocando Fermin Lopez no lugar de Olmo.

Apesar da grande quantidade de lesionados, o atual campeão da Champions League acabou vencendo o duelo contra os catalães, até então invictos e em boa fase. Depois que Lamine Yamal marcou o gol de empate em 2 a 2 perto do fim, Vitinha e Fabian deram os retoques finais a uma partida emocionante. Com três vitórias em três jogos, o PSG divide atualmente com o FC Liverpool a liderança da tabela da fase de liga da Champions League.

No próximo domingo, o PSG terá o confronto de destaque contra o Olympique Lyon, líder da Ligue 1. Na Champions League, o Paris enfrentará o Villarreal no início de novembro.

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