Di María: "discurso de Messi fez todos chorarem na seleção argentina"

Atacante do Paris Saint-Germain elogiou a maneira como Messi liderou a Argentina na Copa América, apesar de não terem vencido o jogo contra o Brasil

Angel Di María revelou o discurso de Lionel Messi após a derrota da para o , por 2 a 0, nas semifinais da . Em entrevista à ESPN, o Hermano afirmou que Messi deixou "todo mundo em lágrimas".

A Albiceleste conquistou o terceiro lugar geral na competição e Messi foi o capitão da equipe durante o torneio. O camisa 10 do teria inspirado a equipe na busca pelo medalha de bronze, contra o , após um empolgante discurso depois da eliminação para o Brasil, de acordo com Di María.

"Messi disse algumas palavras bonitas quando fomos eliminados pelo Brasil. Disse que estava orgulhoso da equipe e do que tínhamos construído, já que não conseguimos jogar muito tempo juntos, porém parecia que todos estávamos juntos há muito tempo”, e seguiu.

“Messi falou que estava muito orgulhoso dos jovens jogadores graças ao compromisso com a camisa e se eles estavam lá e deram o melhor na Copa América foi porque mereciam estar lá. Quando Messi terminou, todo mundo estava chorando pois tocou o coração de cada um, principalmente os dos mais jovens”, disse.

Messi recebeu duras críticas por parte da imprensa argentina por não cantar o hino do país e atuações na Copa América. O jogador que polemizou após afirmar que a arbitragem foi tendenciosa para o Brasil ao longo da competição e viveu momentos “frenéticos” fora de campo com declarações e comportamento atípico comparado com a serenidade do Barcelona, recebeu o apoio do companheiro de seleção.

"Houve muitas críticas por ele não cantar o hino nacional, por não falar, mas essa Copa América foi diferente, e Messi provou isso. O que me deixou mais feliz foi ver a forma como ele falou com o grupo e repórteres. O importante é que Leo continue assim. Eu gosto desse Messi", finalizou Di Maria.