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Angelo Di Livio, ex-Juventus, fala sobre as dificuldades da equipe, dos jogadores ao técnico, e também analisa o mercado de transferências.

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Angelo Di Livio, ex-ponta da Juventus, com a qual conquistou tudo entre 1993 e 1999, falou sobre o clube em entrevista à Radio Bianconera: "Fiquei preocupado. Olhei a tabela e vi que a Juve está a 11 pontos do líder. E a 6 pontos do quarto lugar. Mas, depois de 12 jogos, preciso dizer que a Juve não pode estar nessa situação. Se não mudar de ritmo, tudo fica mais difícil na briga por uma vaga na Champions".

"As boas notícias são os retornos de Conceicao, Nico Gonzalez e, em dezembro, de Yildiz, conforme reproduz o TuttoJuve.com. Contamos com eles, mas a Juve precisa mudar de ritmo de qualquer maneira. Não pode oscilar tanto. Também precisa honrar sua participação nas competições europeias. Não pode tratá-las como algo secundário, porque pode fazer muita coisa nelas, assim como na Copa da Itália. Falta um atacante, porque a Juve faz muito poucos gols. Cria condições para chegar à área, mas não marca".

"Os bons sinais vêm de Douglas Luiz e Koopmeiners, embora este ainda não esteja no seu melhor nível. Pela direita, Kolo Muani é uma opção, mas prefiro ali um jogador de lado que parta para cima do marcador, como Conceicao. Se for preciso, Kolo pode jogar ali, mas não me convence muito. O que está me decepcionando é a defesa, ou melhor, a atuação defensiva. Para mim, no papel, é a defesa mais forte do campeonato. Ninguém tem Gatti, Bremer, Kalulu e Lucumì. Certamente falta proteção no meio-campo e alguém como Locatelli. Em janeiro, se tiverem a possibilidade de contratar um atacante de peso, por que não?"

"E Ekhator está voltando. A Juve pode apostar nele. Eu o conheço bem, é um bom talento e pode ser uma opção durante os jogos. Não deve ser subestimado. Eu o vi jogar com muita malícia: se precisa fazer uma jogada, ele faz. É rápido e você tem de marcá-lo bem, senão ele causa problemas".

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Sobre Luciano Spalletti, Di Livio acrescentou: "Sou um grande admirador dele, mas o vejo muito nervoso. Percebo isso pela forma como ele interage com os jogadores. Esse não é o jeito dele. A vontade de mostrar serviço e a pressão que enfrenta por estar na Juve estão desgastando-o um pouco. Gostaria de vê-lo mais tranquilo no banco. Às vezes, ele tem reações exageradas que não são típicas dele. O problema não é ele. Colocar outro técnico não resolveria as coisas, mas acho que ele entendeu que esta temporada é fundamental para ele".

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Di Livio prosseguiu: "Não devemos ter medo de dizer que há muitos jogadores medianos na Juventus. Quem analisa com clareza e gosta da Juve consegue perceber as qualidades técnicas e de personalidade deste time. Montero me disse a mesma coisa alguns dias atrás: falta personalidade a este time".

"Se entenderem que estão na Juve e que precisam elevar o nível, também terão de melhorar mental e fisicamente. Com um estádio tão empolgante como aquele, os adversários nem deveriam entrar em campo. Em vez disso, não se pode entrar em campo com uma postura passiva, como vemos às vezes. É possível trabalhar a personalidade e desenvolvê-la. Você pode corrigir seus defeitos, consciente de que precisa valorizar muito aquela camisa".

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"Esses jogadores estão bastante tranquilos. Nós vivíamos com a preocupação de poder ir embora. Isso muda tudo, porque você se dedica ao máximo para continuar na Juve. Jogadores, treinador e diretoria precisam agir. Precisam entender que assim não dá. Não se pode estar a 11 pontos da liderança. Essa não pode ser a Juve".

Por fim, sobre o mercado de janeiro: "Sorloth e Scamacca elevariam o nível do time. Vi Scamacca crescer. Se você servir Sorloth na área, ele marca, de cabeça e não só. É desse tipo de jogador, forte fisicamente, que a Juve precisa. É necessário um centroavante de referência. É um time que cria chances, chega à área, mas não conclui. Os números também mostram isso. E todo mundo vê: Carnevali e a diretoria precisam entender".