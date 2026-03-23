Di Canio: “Leão fica irritado com as críticas? Que me importa, ele não é meu irmão”

Paolo Di Canio, ex-jogador de futebol que atuou, entre outros times, pelo Milan, e atual comentarista, também falou à margem do Legends Trophy, evento de padel para ex-jogadores de futebol que acontece hoje em Milão. Seguem suas declarações à imprensa, coletadas pelo Milan News:





Um comentário sobre o campeonato do Milan? Ele pode ganhar?





“O Milan está bem, eu diria. É preciso comparar com o ano passado: ele vem lutando pelas primeiras posições o ano todo. E então, sabe, a oito rodadas do fim, com seis pontos de diferença... Max Allegri sempre diz que olha para trás porque precisa garantir a classificação mínima, e é certo assim para um clube como o Milan: ele aceitou esse desafio de chegar entre os quatro primeiros, não dá para imaginar o Milan fora da Champions no ano que vem. Mas, conhecendo o Max, ele está firme e vamos ver o que acontece nas próximas rodadas: o próximo jogo dirá muito, é um confronto direto porque o Napoli também se aproximou. Com o Inter assim, acho que é justo ter esperança e ambição”





Leão ainda é o atacante do futuro do Milan?





“Na Itália, se quisermos crescer, temos que olhar, não para a Inglaterra, que é outro mundo, mas para a Espanha e a Alemanha, onde não há nenhum jogador sobre o qual a opinião pública esteja sempre dividida: ‘sim, mas se ele fizesse, sim, mas ele marcou seus gols...’. Um ‘mas’ no futebol que conta já é demais. Com o Leão, você usa sempre cinco ou seis: isso não dá. Só na Itália estamos nos acostumando, talvez porque temos pouco talento, a aceitar ou a suportar. Se o Milan quer construir um time e um ambiente de nível mundial, não dá para ter um jogador que você não sabe como acorda de manhã ou como chega. Quanto custa 1 euro? Tudo bem, vamos tentar. 8 milhões? Tenho que renovar o contrato dele? Sou eu quem digo isso, não sou dirigente do Milan e são assuntos deles"





Você conhece o Tare...





"Vocês viram a atitude no Olimpico? Parece-me claro o que Tare murmurou quando Leão estava saindo: porque para um dirigente sério que jogou futebol, viveu o futebol, que construiu a Lazio como a construiu e a levou a ter um bom desempenho com jogadores contratados a preços mais do que razoáveis, e que quer levar o Milan de volta aos antigos glórias, uma atitude dessas simplesmente não existe. Pode até rolar a irritação de um jogador que se aborrece por um instante porque naquele momento está muito empenhado: o problema é a conduta geral ao longo do tempo de um jogador que teria todo o potencial. Ele tem 27 anos... Se você foi melhor aos 21 do que aos 27... Os gols contam quando, no mesmo campeonato, a diferença é visível com ou sem Leão, quando ele está presente. Sem ele, o Milan marca mais gols e é mais sólido: 21 gols marcados, 8 vitórias e 3 sofridos”





Você sabe que o Leão vai ficar bravo com essas palavras?





“Que me importa, estou aqui para dizer o que penso: ele não é meu irmão nem meu primo. Eu também já recebi muitas críticas, não é que eu tenha nada contra ele. Digo que muitos outros jogadores são muito fortes e talentosos: Yildiz é confiável e sério, destinado a se tornar um campeão. Estou falando de nível, não estou falando do campo da periferia: no Bar Corallo, no Quarticciolo, você diz que aquele cara é bom, mas deixe-o jogar, os outros não são bons...”





Mas o Leão não é um centroavante...





"Ele é um atacante. Certamente é melhor para ele jogar como ponta, porque marca mais gols jogando menos: na Itália é fácil, basta um passe para a frente e, mais cedo ou mais tarde, com defesas não tão sólidas, você consegue uma oportunidade. O problema é o que você produz durante a partida além do seu gol. Se eu tivesse um jogador, mesmo que desmotivado, que marcasse três gols por partida, eu aceitaria: mas o Milan não pode se dar ao luxo disso, também para construir uma filosofia não só em campo, mas também na atitude durante os treinos. Foi o que vi na última partida. Além do jogo coletivo quando Rabiot marca, há 5 ou 6 jogadores que se dividem os espaços, com Fofana que se torna um atacante extra e depois se reposiciona quando a bola chega a Athekame; depois vem Modric, que passa para Pulisic, que cruza para o segundo poste para Rabiot, que marca depois de ter cruzado do outro lado. Há um jogo coletivo de equipe porque eles sabem que todos serão recompensados por jogarem uns pelos outros. E quando Rabiot marcou, Modric e os outros foram até Pulisic, que deu a assistência: eles recompensaram o companheiro. Isso é jogo de equipe, unidade de intenções, amar-se e respeitar-se mutuamente. Dito isso, não é que eu esteja chateado com Leão. Eu também estou irritado com o Leão: 1,88 m, capacidade de corrida, uma técnica voltada para o serviço à equipe... Mas muitas vezes você pensa: “O que ele tá pensando?”, na sala de gravação que ele tem que cantar? Ele tá pensando em outras coisas. Me dá a impressão de que, como ele tem talento, o futebol é algo normal, que ele vai pro campo só pra jogar: mas a verdadeira diversão é a sala de gravação e os desfiles de peito nu, como há um mês atrás, no inverno. Antigamente, se você ficasse um dia inteiro de inverno de peito nu... Se ele pode se dar ao luxo, tem um físico maravilhoso, mas eu digo: isso é aceitável em nível profissional? Tirando as sessões de fotos para promover marcas, tudo bem: mas um desfile inteiro andando de peito nu. A abordagem com os jovens mudou, mas a disciplina e a regra não podem ser alteradas: isso deve ser respeitado, as regras são as mesmas. Se você quer construir o Atlético de Madrid: vá falar com o Simeone, vocês ouviram o que ele disse sobre o Lookman? Se ele quer jogar conosco, tem que correr mais, saber defender pela equipe, senão aqui você não joga”





Como é que o Milan vai conseguir vender o Leão?





“Você está me perguntando isso? Como eu saberia? Não sou o Tare nem os outros. Não estou dizendo que ele deva ir embora. Talvez ele dê uma reviravolta de uma vez só, e eu seria o primeiro a admitir que achava que ele nunca mudaria, e aproveitaria esse talento em sua máxima expressão”