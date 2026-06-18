Devy Rigaux revela a reação exata de Robin van Persie durante a conversa sobre sua demissão no Feyenoord

Robin van Persie reagiu como um cavalheiro após sua demissão no De Kuip. É o que afirma Devy Rigaux, diretor técnico do Feyenoord, durante a primeira coletiva de imprensa do clube de Roterdã após a demissão do ícone do clube.

O Feyenoord anunciou no domingo, 7 de junho, que Van Persie havia sido demitido. Desde então, o tão comentado Rigaux só se pronunciou por meio de um comunicado à imprensa.

Na quinta-feira, Rigaux participou da apresentação de Giovanni van Bronckhorst, que substituirá Van Persie no Feyenoord.

É claro que Rigaux não recebeu apenas perguntas sobre Gio, mas também sobre Van Persie. “Constatamos, a partir de uma análise detalhada, que a tendência foi de queda na última temporada e que a diferença em relação ao PSV aumentou. Por isso, decidimos não continuar com Robin.”

“Comunicamos isso a ele pessoalmente na manhã de domingo. Não foi uma conversa agradável; do ponto de vista humano, é a coisa mais difícil que existe. Mas também não queríamos ter uma conversa falsa e ficar dando voltas em alguns assuntos, para, no fim das contas, dizer que estávamos nos despedindo.”

“Fizemos isso com muita serenidade e ele também reagiu com muita serenidade. Quero deixar isso bem claro. Ele é um grande homem, apertou nossa mão e nos desejou sucesso”, conta Rigaux, que ressalta que Van Bronckhorst só foi abordado após a demissão de Van Persie. O Feyenoord conversou apenas com Gio e Sipke Hulshoff.

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst também falou brevemente sobre a demissão de seu ex-companheiro de equipe. “Passei momentos maravilhosos como jogador ao lado de Robin na Seleção Holandesa e, claro, aqui no Feyenoord, por isso acompanhei tudo de perto.”

“As coisas aconteceram como aconteceram, não tive influência sobre isso. Mas o sentimento que ele tem agora é, para mim, naturalmente muito familiar: o de ser destituído do cargo. Passei por isso no Rangers e no Besiktas, e não é algo que a gente queira. Infelizmente, isso faz parte do cargo de técnico principal. Acho que o Robin é forte o suficiente para superar isso e tirar proveito dessa experiência como técnico para o seu futuro”, afirmou Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst tentou ligar para Van Persie na quarta-feira. “Ele estava ocupado jantando em um restaurante bacana, então essa conversa vai rolar na próxima semana. É claro que temos um passado e um vínculo um com o outro, então acho importante conversar com o Robin. Mais como amigo do que como técnico.”

Rigaux, aliás, não vê Van Bronckhorst como uma escolha segura. “É uma escolha bem ponderada e muito convincente. Robert Eenhoorn e eu conversamos longamente sobre isso. Giovanni está aqui ao meu lado porque estamos absolutamente convencidos de que ele é o melhor candidato para ser o técnico principal do Feyenoord.”